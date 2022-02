A trajetória exemplar e de sucesso de empresárias imigrantes está no livro “Mulheres Empoderam”

O livro “Mulheres Empoderam” é uma realização do “Empodera Movement Corporation”, que tem sua base nos EUA, em parceria com o “Instituto João Ayres”. O lançamento aconteceu em alto estilo, reunindo empresárias e convidados

Aconteceu no dia 19 de janeiro, na cidade de Winter Garden, na Flórida – no espaço de eventos “Tanner Hall”, localizado às margens do Lago Apopka –, o lançamento oficial do livro “Mulheres que Empoderam”, em formato de arte e de um minidocumentário, apresentado pela jornalista Patrícia Maldonado – mestre de cerimônia. A obra é uma realização do “Empodera Movement Corporation”, que tem sua base nos EUA, em parceria com o “Instituto João Ayres” – situado no Brasil, em Minas Gerais.

O livro enfoca o universo inspirador de vinte e quatro mulheres imigrantes, empresárias e protagonistas de suas histórias. As participantes e coautoras foram anfitriãs da festa de lançamento, em um encontro especial, com sessão de foto, cumprimentos e a consolidação de um importante projeto.

O ponto alto do evento aconteceu quando as coautoras foram convidadas por Patrícia Maldonado a subirem ao palco onde receberam das mãos da idealizadora e coordenadora do projeto, Verusca Miranda, a primeira cópia física do livro. Todas elas foram convidadas a deixar uma mensagem de inspiração.

Posteriormente, foi servido um jantar, oferecido pelo “Restaurante Olive Garden”, ao som da banda “Ella & The Bossa Beats” especializada no estilo Bossa e Jazz, que preparou um repertório em homenagem as mulheres escritoras.

Brasileiras de destaque marcaram presença no lançamento do livro

“O evento estava belíssimo, com uma produção impecável. O Lounge foi decorado com móveis ‘Trifold’, combinados com a belíssima obra de arte da artista plástica Elis Amaral, que ilustra a capa do livro. O evento estava simplesmente impactante”, destaca Aretha Silva, empresária brasileira, moradora de Orlando há 20 anos.

Histórias de vida

Idealizado pela empresária Verusca Miranda, o projeto tem como meta contar histórias de vida de mulheres imigrantes brasileiras, com intuito de inspirar outras pessoas a realizarem seus sonhos ao redor do mundo. O processo de seleção das participantes levou em conta o histórico de mulheres que obtiveram sucesso em suas vidas e carreiras.

Verusca conta com a bagagem de vice-presidente do “Instituto João Ayres”, organização que promove captação de recursos e viabilização de projetos culturais há mais de 15 anos no Brasil. Ela selecionou as melhores representantes de suas histórias de vida, dentre cinquenta nomes indicados. Segundo a empresária, os critérios tinham como base a escolha de brasileiras com real sucesso em suas áreas de atuação além de boa índole e conduta na comunidade.

Coordenadora do Projeto, a empresária Verusca Miranda

Também fazem parte do projeto, Adriana Muzzi – Fundadora do “Free Mind Institute”; Andrea Canona – advogada e “Founder AC Visas”; Andrea Oliveira – fundadora da “Touch Massage”; Dra. Anna Paulo Alves-Lazaro – fundadora da ‘” Hope & Justice Foundation”; Camila Paiva – Empreendedora; Cleide Stabile – fundadora da “Cs Healthier Lifestyle Program”; Cristina Figueiró – CEO da “Exchange Mate”; Daniela Mello – “Master Coach Executiva”; Elis Amaral – CEO da “Trifold”; Érika Suzuki – Hair Stylist, Eva Dias – CEO da “Phoenix Human Capital Solutions”; Fabiana Tourinho – CEO da “Kaluah Tours”; Izabela Guimarães – CEO da “Brillé”; Janine Closs – CEO da “J Closs”; Juliana Scolari – “Head do Moneycorp”; Kaka Hassum – Produtora e Empresária: Lorena Mariana – CEO da “Royalty School”; Luciana Barreto – Fundadora da “My Immigrant Journey”; Marcia Fonseca – “Master Coach”; Maristela Rocha – Advogada e Empresária; Patrícia Bernardes – CEO da “Mrs. Face”; Priscila Triska – CEO da “Biz Entertainment” e Rosana Almeida Rotondo – CEO da “Florida Conexxion.”

Verusca Miranda conta que já elabora novos planos, e o lançamento de novas edições do projeto em outros estados e regiões dos EUA. “Contamos sempre com as melhores expectativas e esperamos amplo alcance do livro. Mais que isso, o que vale, é a realização de se tornar referência e inspirar leitores em todo mundo a acreditar que é possível vencer onde quer que você esteja”, relata.

Para ter acesso a todo o material disponibilizado pelo projeto basta visitar as plataformas do “Empodera Movement.” E para quem quiser adquirir o livro “Mulheres que Empoderam”, o mesmo estará à venda em breve na “Amazon” americana e brasileira. Acesse as nossas redes para ficar por dentro de todas as novidades e eventos programados!

