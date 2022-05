A linha de ônibus gratuita em Nova York entrará em operação a partir de 1º de maio com destino ao “LaGuardia”

A iniciativa da governadora do estado, Kathy Hochul, levará passageiros gratuitamente até o terminal de embarque do “Aeroporto de LaGuardia” em Nova York, a partir de 1º de maio

Da Redação

Agora ficou mais barato chegar até o “Aeroporto de LaGuardia” em Nova York, facilitando o bolso dos turistas que economizam em transportes. Agradou a iniciativa da governadora do estado, Kathy Hochul, de que a linha Q10 de ônibus, também conhecia como “LaGuardia Link”, levará passageiros gratuitamente até o terminal de embarque a partir de 1º de maio – durante sete dias da semana, durante todo o ano. Anteriormente, o benefício era concedido apenas em horários selecionados, feriados ou fins de semana.

O trajeto do LaGuardia Link conecta usuários do metrô a partir da estação da Rua 74 Broadway/Jackson Heights Avenida Roosevelt – onde é possível vir ou seguir viagem através das linhas E, F, M, R e 7 –, com os terminais B, C e D do aeroporto em cerca de 10 minutos.

De acordo com o governo do estado, ele ainda funciona como interligação entre passageiros vindos do sistema ferroviário de Long Island através da estação Woodside, na Rua 61, à Avenida Roosevelt, a via de ligação entre os distritos do Queens e do Brooklyn onde sua rota começa.

A governadora ainda frisou que repensa e discute, no momento, novas alternativas para o AirTrain, que faz a ligação até o Aeroporto John F. Kennedy, também em Nova York.

“Quero lembrá-los que reunimos um painel de especialistas que estão agora engajados em conseguir as melhores ideias que possam conceber, mas o que a comunidade quer? Este é o seu meio de transporte. Precisamos agora olhar as 14 opções, tudo desde conexões diretas com o metrô, ônibus, balsas, todas as possibilidades mais empolgantes”, comentou durante o anúncio do Q10.