O lateral-direito Ruan vem recebendo elogios pela destacada atuação com a camisa do “Orlando City”

O lateral-direito Ruan, em alta com a camisa do “Orlando City”, vem se consolidando como grande reforço da equipe em 2022 e se mostra otimista, e vê a equipe com potencial para brigar por título

Consolidando campanha de destaque em jogos na Flórida em 2022, o time do “Orlando City” vem mobilizando sua fiel torcida, com boas exibições na “Major League Soccer”, alcançando o propósito de estar entre as melhores equipes do Estado. Vale ressaltar o bom desempenho do brasileiro Ruan –lateral-direito que tem sido alvo de elogios pela crítica esportiva que, inclusive, o aponta como o grande reforço do plantel.

Ruan, que disputa sua quarta temporada pelo “Orlando City”, consolida sua posição de titular incontestável da equipe, ele que coleciona boas exibições na “Major League Soccer”, e no último jogo fez um gol e foi agraciado com o prêmio de melhor em campo.

O brasileiro, em alta com a camisa do “Orlando City”, que soma 10 jogos com um gol e uma assistência neste ano, exaltou atuação no último duelo e vê equipe com potencial para brigar por título em 2022.

“É um jogo que sem dúvidas irei lembrar com muita alegria. Consegui marcar um gol e dar uma assistência na partida e o mais importante que saímos vencedores. Estou me sentindo muito bem, me preparei muito para essa temporada e esperamos fazer um grande ano”, disse eufórico.

“A equipe está no caminho certo. Trabalhando forte no dia a dia, seguindo as orientações da comissão técnica e chegando nos jogos preparados. Com esse espírito sem dúvidas podemos brigar por grandes coisas na temporada.”

O Orlando City volta a campo neste sábado, em confronto com o Montréal, às 17h, pela MLS. A equipe da Flórida ocupa a terceira colocação da Conferência Leste, com 17 pontos.