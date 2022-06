A cantora Beyoncé pegou os fãs de surpresa e lançou antecipadamente o single “Break My Soul”, que chega como abre-alas ao seu novo álbum “Renaissance”.

Após um jejum de 6 anos sem lançar um disco solo de músicas inéditas, Beyoncé trouxe um tema que tem sido cada vez mais recorrente em todo mercado de trabalho. A composição ganhou forte repercussão nas redes sociais e tem sido considerada um hino empoderador da “Grande Renúncia” nos Estados Unidos (The Great Resignation), período marcado por ondas de pedidos de demissões a fim de priorizar a saúde mental.

Recheada de versos fortes como “me fazem trabalhar tanto”, “forçam meus nervos, por isso não durmo à noite” e “livre-se do estresse”, a música parece ter o intuito de refletir sobre o esgotamento mental e a insatisfação dos trabalhadores com o ambiente corporativo durante a pandemia.

A canção foi lançada essa semana em diversas plataformas de streaming e no YouTube. O novo álbum da popstar, foi anunciado para o dia 29 de julho.

Confira a letra da música:

I’M BOUT TO EXPLODE

TAKE OFF THIS LOAD

BEND IT, BUST IT OPEN

WON’T YOU MAKE IT GO

YAK YAK YAK

RELEASE YOUR WIGGLE

RELEASE YOUR ANGER

RELEASE YOUR MIND

RELEASE YOUR JOB

RELEASE THE TIME

RELEASE YOUR TRADE

RELEASE THE STRESS

RELEASE THE LOVE

FORGET THE REST

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

I’M TELLING EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

NOW I JUST FELL IN LOVE

AND I JUST QUIT MY JOB

I’M GONNA FIND NEW DRIVE

DAMN THEY WORK ME SO DAMN HARD

WORK BY NINE

THEN OFF PAST FIVE

AND THEY WORK MY NERVES

THAT’S WHY I CANNOT SLEEP AT NIGHT

MOTIVATION

I’M LOOKING FOR A NEW FOUNDATION, YEAH

AND I’M ON THAT NEW VIBRATION

I’M BUILDING MY OWN FOUNDATION, YEAH

HOLD UP

OH BABY BABY BABY

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

I’M TELLING EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

IMMA LET DOWN MY HAIR

‘CAUSE I LOST MY MIND

BEY IS BACK AND I’M SLEEPING REAL GOOD AT NIGHT

THE QUEENS IN THE FRONT AND THE DOMS IN THE BACK

AIN’T TAKIN’ NO FLICKS BUT THE WHOLE CLIQUE SNAPPED

IT’S A WHOLE LOT OF PEOPLE IN THE HOUSE

TRYING TO SMOKE WITH THE YAK IN YOUR MOUTH

AND WE BACK OUTSIDE

YOU SAID YOU OUTSIDE BUT YOU AIN’T THAT OUTSIDE

WORLDWIDE HOODIE WITH THE MASK OUTSIDE

IN CASE YOU FORGOT HOW WE ACT OUTSIDE

GOT MOTIVATION

I DONE FOUND ME A NEW FOUNDATION, YEAH

AND I’M TAKING MY NEW SALVATION

AND IMMA BUILD MY OWN FOUNDATION, YEAH

OOH BABY BABY

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

AND I’M TELLING EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

IF YOU DON’T SEEK IT

YOU WON’T SEE IT

THAT WE ALL KNOW

IF YOU DON’T THINK IT

YOU WON’T BE IT

THAT LOVE AIN’T YOURS

TRYING TO FAKE IT

NEVER MAKES IT

THAT WE ALL KNOW

YOU CAN HAVE THE STRESS

AND NOT TAKE LESS

I’LL JUSTIFY LOVE

WE GO ROUND IN CIRCLES

ROUND IN CIRCLES

SEARCHING FOR LOVE

WE GO UP AND DOWN

LOST AND FOUND

SEARCHING FOR LOVE

LOOKING FOR SOMETHING THAT LIVES INSIDE ME

LOOKING FOR SOMETHING THAT LIVES INSIDE ME

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

I’M TELLING EVERYBODY

TELLING EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL, NO, NO

YOU WON’T BREAK MY SOUL

YOU WON’T BREAK MY SOUL

AND I’M TELLING EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

EVERYBODY

I’M TAKING MY NEW SALVATION

AND IMMA BUILD MY OWN FOUNDATION, YEAH

GOT MOTIVATION

I DONE FOUND ME A NEW FOUNDATION, YEAH

I’M TAKING MY NEW SALVATION

AND IMMA BUILD MY OWN FOUNDATION, YEAH

I’M BOUT TO EXPLODE

TAKE OFF THIS LOAD

BEND IT, BUST IT OPEN

WON’T YOU MAKE IT GO

RELEASE YOUR WIGGLE

RELEASE YOUR ANGER

RELEASE YOUR MIND

RELEASE YOUR JOB

RELEASE THE TIME

RELEASE YOUR TRADE

RELEASE THE STRESS

RELEASE THE LOVE

FORGET THE REST