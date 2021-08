Kit de emergência pode proteger sua família de incêndios e furacões

O Kit emergência orienta sua família a se proteger contra incêndios e furacões

Fenômenos naturais, temporada de incêndio – como ocorre na Califórnia – e furacões podem colocar sua família em perigo. “Testemunhas de Jeová” e “FEMA” têm feito um trabalho de orientação e alerta sobre e kit de emergência – como preparar o kit família –, evitando o perigo iminente. Acompanhe!

Da Redação

Com a temporada de incêndios – entre outros desastres naturais como furacões –, a “Agencia Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA)” recomenda coletar o que todos na casa precisam para sobreviver por vários dias, juntamente com documentos importantes, em um kit fácil de transportar – o kit de emergência. Famílias que se preveniram, conseguiram obter resultados de sobrevivência importantes, seguindo as orientações estabelecidas.

Orientações disponíveis nos Sites abaixo – Com as devidas preocupações neste cenário de imprevisibilidade, “Testemunhas de Jeová” têm feito um trabalho de orientação sobre o kit de emergência, tanto por meio de lembretes periódicos nas reuniões congregacionais quanto por meio de dicas em como preparar kits de emergência no site da organização, www.jw.org.

“A vida é preciosa, por isso encorajamos todos a seguir o conselho da Bíblia para tomar medidas práticas para nos proteger do perigo”, disse Robert Hendriks III, porta-voz das Testemunhas de Jeová nos EUA.

Incêndios florestais vêm acontecendo na Califórnia – como ocorre na Grécia e na Turquia –, devastando casas e desabrigando famílias.

A temporada de incêndios florestais mais mortal e destrutiva que o estado já registrou, mas foi seguida por furacões recordes, tempestades de inverno e outros eventos climáticos extremos e anormais em um lugar após o outro. Os especialistas antecipam que esses desastres naturais se tornarão mais frequentes.

“Ter um plano de preparação pessoal aumenta suas chances de permanecer seguro”, de acordo com um programa de treinamento do “Centro Nacional de Preparação para Desastres” da Universidade de Columbia. Ter os suprimentos prontos é uma das etapas que fornecem “resiliência a todos os tipos de emergências”.

Kits de emergência também se mostraram úteis em circunstâncias opostas, como “kit de sobrevivência em casa”.

Quando a tempestade de inverno Uri, em fevereiro, deixou milhões de texanos sem aquecimento, eletricidade e água corrente, muitos deles fizeram seu primeiro uso do Kit fora da temporada de furacões.

A preparação com antecedência de Dan e Rhiannon Muey, residentes de Houston, permitiu-lhes abrigar-se na própria casa por dias, enquanto muitos em sua área enfrentaram as condições traiçoeiras das estradas para vasculhar prateleiras vazias de lojas em busca de suprimentos.

Serviço

Sugestões de preparação para desastres e dicas para montar um kit de emergência FEMA: ready.gov

“Testemunhas de Jeová” no site: https://www.jw.org/pt/biblioteca/revistas/despertai-n5-outubro-2017/tragedias-o-que-fazer-quando-vida-esta-em-jogo/