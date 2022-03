Kamala Harris irá à Polônia e Romênia levar apoio dos EUA à Otan 

Confirmada a viagem de Kamala Harris à Polônia e Romênia para encontros com vários líderes

A vice-presidente Kamala Harris viajará à Polônia e Romênia para demonstrar apoio dos EUA ao flanco leste da Otan, diante da invasão russa da Ucrânia. O embarque foi confirmado nos dois países de 9 a 11 de março

Da Redação

Foi confirmada a visita da vice-presidente Kamala Harris à Polônia e Romênia para demonstrar o “apoio” dos EUA ao flanco leste da Otan, diante da invasão russa da Ucrânia, informou seu gabinete nesta sexta-feira. A viagem acontecerá de 9 a 11 de março.

Em comunicado, a porta-voz da vice-presidente, Sabrina Singh, explicou que Harris visitará Varsóvia e Bucareste, onde se reunirá com os líderes da Polônia e da Romênia para discutir a resposta à invasão russa premeditada e injustificada da Ucrânia”.

Singh disse que “a visita demonstrará a força e a unidade do apoio da Otan e dos EUA aos aliados no flanco leste”, onde Washington enviou mais tropas nas últimas semanas.

Com as autoridades polonesas e romenas, Kamala abordará o “apoio ao povo da Ucrânia” por meio de segurança, assistência econômica e humanitária, além das “graves consequências econômicas” que os países ocidentais concordaram com Moscou.

Harris também discutirá mecanismos para os EUA apoiarem os países vizinhos da Ucrânia no acolhimento de refugiados que fogem da guerra, de míssil em área residencial.

Segundo a ONU, mais de 1,2 milhão de pessoas deixaram a Ucrânia desde a invasão ordenada na semana passada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a grande maioria buscando refúgio em países vizinhos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu ao seu homólogo polonês, Andrzej Duda, nesta sexta-feira em um telefonema por sua “hospitalidade” para com os refugiados que chegaram à Polônia fugindo da invasão russa da Ucrânia.

Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, embarcou em uma turnê pela Bélgica, Polônia, Moldávia, Lituânia, Estônia e Letônia no quadro da crise ucraniana.