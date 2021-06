Jovem de Tampa depara-se na boca de crocodilo em lago. Foi susto!

Com a cabeça inchada e 34 pontos, Jeffrey Heim relata desespero quando atacado por crocodilo

Jeffrey Heim, residente de Tampa, quase se tornou lanche do réptil ao se ver dentro da boca de um crocodilo. Foi um susto! Ele foi parar no hospital: levou 34 pontos e teve uma fratura de crânio leve. Um relato incrível!

Da Redação

Foi por pouco. Um jovem sobreviveu a um inesperado encontro com um crocodilo enquanto procurava por presas fósseis de tubarão em um rio, no fim de semana. Jeffrey Heim, 25, residente de Tampa, quase se tornou o lanche do réptil. “Foi um susto”, disse o rapaz, ao deparar-se com o predador no fundo do lago – estava dentro da boca do crocodilo. Foi parar no hospital: levou 34 pontos e teve fratura de crânio leve.

Jovem lembra os segundos de desespero – de Heim conta que estava procurando presas de tubarão, no rio Myakka, em Venice, no sudoeste da Flórida. E tudo aconteceu no domingo, quando o ocorreu o ataque. Normalmente, ele procura esses dentes para fazer joias e outros itens para a sua empresa.

Heim relata que estava no fundo de um rio de água pantanosa com equipamento de mergulho quando bateu com força a cabeça, que inicialmente pensou ser a hélice de um barco. Nada disso: era um crocodilo.

“Foi um golpe tremendo. Muito grande ”, disse Heim. “Então percebi que estava dentro da boca de um crocodilo e que, se não o soltasse, não havia nada que pudesse fazer para evitar o caos.”

E apesar do perigo iminente, o rapaz conseguiu se livrar do crocodilo e escapar. Dias após o ataque, Heim postou fotos no Instagram para seus seguidores.

“Um enorme crocodilo me mordeu na cabeça, ontem, quando eu estava mergulhando em busca de presas de tubarão em um rio”, diz a legenda. “Eu me sinto muito sortudo e abençoado por ter alta do hospital e da unidade de terapia intensiva hoje, depois de 34 pontos e uma fratura de crânio leve.”

Com um olho inchado, marcas de ferimentos na cabeça, mas sorrindo, o rapaz explica que tinha uma câmera GoPro instalada quando o crocodilo o atacou. Disse que um agente da “Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida” (FWC) capturou um crocodilo de um metro e noventa no local.