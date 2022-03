Jovem portador de síndrome de Down, Vincent Mejía, mobiliza grande publico em sua luta em Orlando

Vincent Mejía, de 25 anos, portador de síndrome de Down conseguiu entreter um público de 1.500 pessoas, no “Dr. Phillips Performing Arts Center”, em Orlando, com sua luta. Com carreira promissora é o 1º lutador com síndrome de Down da Flórida

Da Redação

O jovem portador de síndrome de Down, Vincent Mejía, de 25 anos, residente em Orlando, conseguiu tornar-se realidade o sonho de se tornar um lutador profissional. Com sua habilidade, entreteve uma multidão de 1.500 pessoas, no palco principal do “Dr. Phillips Performing Arts Center”, em Orlando e foi um sucesso.

Ele que agora é o 1º lutador com síndrome de Down da Flórida. E para realizar o desejo de Vincent o DPAC fez parceria com a “Dream Machine Foundation” mobilizando um grande publico.

Segundo Dean “Mojo” Muhtadi, lutador profissional, que acompanhou a luta de Mejía, “Temos o primeiro lutador profissional com síndrome de Down que vai lutar uma luta – isso nunca aconteceu antes. Achamos que isso fará maravilhas pelo mundo pela inclusão da ‘Down Syndrome Foundation’. Isso só vai motivar e inspirar outras crianças.”

“Vamos ajudar a gerenciar a carreira dele. Temos recebido ligações de várias promoções de todo o mundo para tentar trazê-lo apenas para competir pelo dia; compartilhar sua energia com o mundo”, disse Muhtadi.

“Esta noite, é uma noite sobre sonhos. Esta noite, é uma noite sobre possibilidades. Ele tem uma deficiência aos olhos da maioria das pessoas, mas nós só queremos mostrar ao mundo quanta habilidade ele tem”, disse Charlie Rocket, fundador da “Dream Machine Foundation.”

Mejía, junto com outras três pessoas com síndrome de Down, entreteve uma multidão de 1.500 pessoas. O evento beneficiará a família Mejía e a “Down Syndrome Foundation of Florida.”

“Quando meu filho nasceu, foi uma má notícia no começo e então eu entendi o plano de Deus e este é o plano de Deus acontecendo para nós, e prometi ao meu filho que mudaríamos o mundo e não o mudaríamos. Portanto, isso faz parte desses passos na jornada de mudar o mundo”, disse John Choriando, membro do conselho da “Down Syndrome Foundation.”