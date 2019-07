Edição de julho/2019 – p. 33

“Jornada Médica” beneficia comunidade brasileira

A “Jornada Médica” realizada pela clínica do renomado Dr.Frank Yanez, aconteceu no último dia sete de julho, na igreja Graca Followship, em Orlando, ocasião em que um bom número de brasileiros foi beneficiado pelo gesto filantrópico do médico e sua equipe. Foram cinco horas de consultas – das 2:00 às 7:00 pm –, consolidando importante iniciativa, organizada pelo casal André Loyola e Renata Loyola.

Há mais de 12 anos em Orlando, Dr.Frank Yanez tornou-se conhecido da comunidade, atendendo em sua clínica em Kissimmee, com seu estilo humanizado, deixando seus pacientes mais confortáveis e confiantes. O médico atende não apenas os pacientes com seguro de saúde, mas também para o walking – pacotes especiais de atendimento que oferecem consulta e exames laboratoriais com custo bastante acessível.

Consciente da realidade do imigrante, Dr. Yanez é sensível às dificuldades enfrentadas pelos brasileiros, e isso o diferencia do tratamento de médicos americanos que não permitem a relação médico-paciente, como a comunidade latina está acostumada.

Segundo o médico, esse tipo de atividade filantrópica o faz sentir realizado. Para ele é uma forma de retribuir o carinho que recebe da comunidade brasileira, e a oportunidade de exercitar o verdadeiro sacerdócio caracterizado como base da profissão médica. Disse também que não só ele, como toda sua equipe médica se sentiram felizes em atender a todos que compareceram na “Jornada Médica”. Agradeceu também ao casal organizador, André Loyola e Renata Loyola.