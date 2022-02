Jogadores brasileiros na Ucrânia pedem socorro e ajuda para deixar o país

Confinados em hotel em Kiev os jogadores brasileiros se reuniram com familiares para gravar vídeo

Cerca de 20 jogadores brasileiros que atuam no futebol da Ucrânia gravaram vídeo pedindo socorro e ajuda ao governo do Brasil para deixar o país – aparecem com suas esposas e filhos

Da Redação

Com o espaço aéreo fechado na Ucrânia, brasileiros que residem no país pedem ao governo brasileiro que intervenha para que todos possam deixar o país. Os bombardeios se intensificaram na manhã desta sexta-feira, levando desespero às famílias ucranianas, que fogem dos ataques tentando chegar à fronteira com a Polônia.

Em meio à guerra, jogadores brasileiros que atuam no futebol da Ucrânia, entre eles o atacante Fernando, gravaram um vídeo pedindo socorro e ajuda para deixar o país. Aproximadamente 20 jogadores aparecem no vídeo com suas esposas e filhos. Todos eles estão em um hotel em Kiev, pedindo ajuda à embaixada brasileira para deixar o país.

O ex-atleta do Santos, Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior, mais conhecido como Junior Moraes, foi quem fez a declaração em nome dos colegas. “Aqui estamos todos reunidos com as nossas famílias, hospedados em um hotel. Nos sentimos realmente abandonados, porque não sabemos o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil. Saímos com uma peça de roupa e não sabemos como vamos resolver a situação”, disse

Segundo depoimentos de brasileiros confinados na Ucrânia, os ataques aéreos e sirenes que soam a todo momento, alertando para novos ataques do exército russo, deixam todos apreensivos, pois não há como escapar. As rodovias de saída de Kiev estão paralisadas com a chegada de forças russas à Capital do país. “Não há o que fazer. A guerra parecia algo improvável, mas agora a situação é real, diante da destruição e mortes de civis”, disse a brasileira Cintia Dutra, há três anos vivendo na Ucrânia.

Bombardeios intensos

Lembrando que a Rússia atacou a Ucrânia na quinta-feira, com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv e outras cidades no centro e no leste depois de o presidente Vladimir Putin ter autorizado uma operação militar nos enclaves separatistas do leste do país, segundo o ministério da Defesa da Rússia. O governo ucraniano fala em mais de 120 mortos – incluindo crianças –, pelo bombardeio russo.

Foram registradas explosões ainda nas cidades portuárias de Kiev e Mariupol. No começo da manhã, no horário local, sirenes antiaéreas soaram nas cidades de Kiev e Lviv, numa cena rara na Europa desde o fim da 2ª Guerra. Segundo o jornal “The New York Times”, as tropas russas já estão na Capital Kiev e dominam a cidade de três milhões de habitantes.