Joelma foi internada e continua preocupando fãs por conta de inchaço no rosto

A cantora Joelma recebeu alta do hospital em que estava internada, após receber o diagnóstico de quadro de esofagite, gastrite e edema decorrentes do contágio pela quarta vez por covid-19.

A loira preocupou os fãs recentemente, após aparecer com o rosto inchado durante um show em Parauapebas, no sudeste do Pará, no final do mês passado. Joelma foi internada em São Paulo, para a realização de exames.

______continua após a publicidade_______

Por meio das redes sociais, a cantora paraense publicou um comunicado da equipe médica, sobre o resultado dos exames. “ Informamos que a paciente Joelma da Silva Mendes teve alta hospitalar, em ótimas condições e seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência. Aproveitamos para agradecer todo carinho, amor e orações de todo o público”, informou a nota.

Por conta do repouso exigido, a cantora cancelou shows nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP).