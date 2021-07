Joe Biden propõe reforçar investimentos em famílias e educação

Joe Biden vai ao jardim da infância durante visita em escolas no subúrbio de Chicago

Entre as propostas de Joe Biden inclui dois anos de faculdade comunitária gratuita, jardim de infância universal e licença familiar e médica remunerada. Ele também busca ampliar o crédito tributário infantil e dos subsídios ao prêmio de saúde da conta de auxílio Covid-19

Da Redação

O presidente Joe Biden apresentou sua proposta de investimentos em famílias e educação em uma faculdade comunitária de Illinois na quarta-feira, dizendo aos residentes do distrito de swing que, o que é bom para as famílias também é bom para a economia.

Entre as propostas de Biden incluem dois anos de faculdade comunitária gratuita, jardim de infância universal e licença familiar e médica remunerada. Ele também busca ampliar o crédito tributário infantil e dos subsídios ao prêmio de saúde da conta de auxílio Covid-19.

O presidente esteve nos subúrbios de Chicago para reforçar o apoio tanto para seu acordo bipartidário de infraestrutura quanto para um pacote mais amplo que ele espera que seja aprovado apenas com votos democratas. Sua mensagem foi projetada para ressoar entre pais suburbanos, graduados universitários e trabalhadores pobres – uma coalizão que foi fundamental para a vitória de Biden nas eleições no ano passado.

Sua mensagem era que quaisquer investimentos em manufatura, estradas e pontes deveriam ser combinados com financiamento para creches, saúde e educação.

O presidente listou detalhes do acordo bipartidário de infraestrutura, mas o acordo constitui apenas parte dos US $ 4 trilhões em gastos que Biden propôs em um plano mais amplo para revigorar a economia e impulsionar a classe média. Os republicanos advertiram que os aumentos de impostos sobre as corporações e os ricos necessários para financiar as ambições de Biden prejudicarão a economia.

Os democratas planejam incluir muito disso em um projeto que esperam passar por uma manobra legislativa que exigiria apenas uma votação por maioria simples, contornando a barreira de 60 votos em um Senado igualmente dividido.

Biden disse que preferia que os dois projetos de lei passassem pelo Congresso juntos, e os democratas esperam fazer progressos neste mês em ambos.

O presidente Biden foi saudado pela prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, quando desembarcou em Illinois e foi recebido na faculdade comunitária pelo governador democrata J.B. Pritzker; Os dois senadores democratas de Illinois, Dick Durbin e Tammy Duckworth; e a deputada democrata Lauren Underwood, que representa o distrito.

Biden ganhou o 14º distrito congressional de Illinois por cerca de 2 pontos percentuais em 2020, e Underwood foi reeleito por menos do que isso. A sua é uma das cadeiras mais visadas do país e é emblemática do tipo de distrito que os democratas precisarão manter nas eleições intermediárias de 2022 se quiserem manter o controle da Câmara.