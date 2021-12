Jantar em Orlando irá homenagear mulheres empreendedoras da Flórida

Diretora da ‘AME Orlando’, Renata Loyola (à esquerda) e homenageadas em evento anterior

Acontecerá em Orlando, no próximo dia 11 de dezembro, jantar “Mulheres em Excelência 2021”, da “Associação de Mulheres Empreendedoras” (AME), sob o comando da pastora e diretora da “AME Orlando”, Renata Loyola. Serão homenageadas 31 mulheres empreendedoras da Flórida

Da Redação

Já estão sendo ultimados os preparativos para o jantar de gala mais esperado do ano, “Mulheres em Excelência 2021”, no próximo dia 11 de dezembro, às 6pm, que reunirá as mulheres empreendedoras que se destacaram em suas áreas de atuação na Flórida – evento promovido pela “Associação de Mulheres Empreendedoras” (AME).

E segundo destacou a pastora e diretora da “Ame Orlando”, Renata Loyola, este ano as homenagens acontecerão em Orlando – 9535 Satélite BLVD#120 –, oportunidade em que ONGs parceiras da AME também serão homenageadas, em acontecimento louvável, celebrando a garra e prosperidade de brasileiras que fazem e acontecem. Haverá sorteios e atrações especiais.

Quanto ao critério de avaliação e reconhecimento das mulheres empreendedoras para as homenagens, disse Renata que durante as reuniões mensais da “Rodada de Negócios”, onde ocorrem informações e estratégias de orientação às futuras empresárias, “observamos o desempenho de cada uma delas, a forma participativa nas reuniões, e como mantém seus negócios na ativa”.

“As reuniões acontecem na última quinta-feira de cada mês, e como diretora da ‘AME Orlando’, escolho as mulheres que serão homenageadas e apresento a lista com os respectivos nomes à diretoria geral da AME, que faz um levantamento e aprovação das homenageadas. A AME está em quatorze estados nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, cujo objetivo é incentivar mulheres que querem empreender, buscando alternativas seguras no mercado de trabalho”, ressalta Renata.

“A cada ano, as mulheres conquistam novos papéis na sociedade e caminham rumo ao protagonismo em diversos mercados de atuação. E no empreendedorismo não é diferente. Elas arregaçam as mangas e seguem à luta, desenvolvendo ideias e as colocando em prática”, diz.

“Como diretora, a minha função é manter essas mulheres conectadas, abrindo parcerias no mundo dos negócios, nos Estados Unidos, ampliando a nossa frente de atuação através de business organizados. Em Orlando, as temáticas trazem profissionais atuantes no mercado do trabalho, com informações preciosas, norteando sobre business, tudo o que é preciso saber sobre inteligência de negócios. E inteligência de negócios refere-se ao processo de organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios”, complementa Renata.

Homenageadas

Mulheres empreendedoras durante “Rodada de Negócios” que acontece mensalmente

Disse Renata Loyola que este ano serão homenageadas 31 mulheres que foram destaques em seus respectivos trabalhos durante o ano, em jantar de gala, que contará com a presença de ilustres convidados – gente de negócios, empresários renomados, imprensa e demais pessoas da vida social e ativa do Sul da Flórida. Lembrando quer os ingressos já estão à venda e os interessados poderão solicitar o quanto antes.

Vivendo nos EUA há 24 anos, Renata Loyola é casada com André Loyola , mãe de três filhos – Mellody Loyola, David Loyola e Phillip Loyola. Bacharel em Pedagogia, Psicóloga de aconselhamento e Teologia, também é co-fundadora da “Igreja Graca Fellowship Church” (GFC) – igreja não denominational, em Orlando. Integra a diretoria da “Associação de Pastores” da Região de Orlando, visando sempre a unidade da comunidade brasileir

Serviço

“Mulheres em Excelência 2021”

Local – 9535 Satélite BLVD#120 – Orlando FL

Data – 11 de dezembro, às 6pm

Convites – $ 75 (associadas) e $ 85 (convidadas)

Fone – (321) 202-1233

Website – www.mulheresempreendedoras.com