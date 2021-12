Jantar de gala da ‘Ame Orlando’ homenageia mulheres empreendedoras

Empresárias brasileiras homenageadas pela “Ame Orlando” se destacaram em suas atividades em 2021

O evento reconheceu e homenageou diversas mulheres que têm se destacado na região por sua competência, profissionalismo e parceria. O jantar de homenagens esteve sob o comando da pastora e diretora da “Ame Orlando”, Renata Loyola

Da Redação

Aconteceu no dia 11 de dezembro, em Orlando, o jantar de gala “Mulheres em Excelência 2021”, sediado na “GFC Orlando”, sob a organização da pastora e diretora da “Ame Orlando”, Renata Loyola. O evento reconheceu e homenageou diversas mulheres que têm se destacado na região por sua competência, profissionalismo e parceria, oportunidade em que ONGs parceiras da AME também foram homenageadas.

As 31 mulheres homenageadas – destaques em seus respectivos trabalhos durante o ano – receberam os cumprimentos de convidados presentes, gente de negócios, empresários renomados, imprensa e pessoas da vida social e ativa do Sul da Flórida.

A empresária Renata Loyola (à esquerda) destaca o trabalho da mulher empreendedora

Renata Loyola destacou a importância do jantar, que reuniu mulheres empreendedoras, participativas nas reuniões mensais da “Rodada de Negócios” – na última quinta-feira de cada mês –, onde ocorrem informações e estratégias de orientação às futuras empresárias.

“Como diretora, a minha função é manter essas mulheres conectadas, abrindo parcerias no mundo dos negócios, nos Estados Unidos, ampliando a nossa frente de atuação através de business organizados. Em Orlando, as temáticas trazem profissionais atuantes no mercado do trabalho, com informações preciosas, norteando sobre business, tudo o que é preciso saber sobre inteligência de negócios.”

“A cada ano, as mulheres conquistam novos papéis na sociedade e caminham rumo ao protagonismo em diversos mercados de atuação. E no empreendedorismo não é diferente. Elas arregaçam as mangas e seguem à luta, desenvolvendo ideias e as colocando em prática”, disse Renata Loyola.