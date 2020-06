Jacqueline DeAndrade recebe o pin de presidente eleita da ex-presidente, Cacilda Garbin.

Jacqueline DeAndrade é a nova presidente do “Rotary Club Brazil – Orlando” – gestão 2020/2021 –, e toma posse nesta terça, dia 30, às 7:00pm, com transmissão on-line. Conheça as diretrizes da brasileira à frente da instituição; projetos em benefício da comunidade brasileira, entre outros tópicos importantes

Da Redação

A artista plástica e fotógrafa, Jacqueline DeAndrade, é a nova presidente do “Rotary Club Brazil – Orlando” – gestão 2020/2021 –, e toma posse nesta terça, dia 30, às 7:00pm, com transmissão on-line. A cerimônia será acompanhada pelos novos membros da diretoria – que também serão empossados –; da ex-presidente, Cacilda Garbin, além de convidados e autoridades locais. Para Jacqueline, um passo de extrema importância no contexto de seu trabalho junto à comunidade brasileira em Orlando. “Estou muito feliz e é uma honra assumir a presidência da melhor instituição do mundo, mas para isso é preciso contar com uma boa equipe, e desenvolver projetos de interesse à nossa comunidade. Essa é a nossa meta”, ressalta.

“Tenho trabalhado no ‘Rotary Orlando’ desde a sua fundação – em 2012. Sou membro fundadora, juntamente com o Celestino de Cicco, meu tesoureiro. Estive afastada dois anos, mas estou de volta e vou me empenhar muito como presidente. O nosso objetivo é expandir a instituição, mostrar aos brasileiros qual é o papel do ‘Rotary’, e explanar sobre a sua importância. Estou focada em novos projetos para coloca-los em prática. Disponho de uma diretoria extremamente competente, membros interessados em interagir com os brasileiros em Orlando, portanto, vamos ter muito trabalho a partir da minha posse”, complementa.

Presidente eleita recebe apoio de autoridades -“As nossas reuniões serão on-line, em razão da pandemia, e vão acontecer na primeira e terceira terça-feira de cada mês, inclusive, tenho uma reunião com o governador do meu distrito para falar sobre planejamento e as diretrizes do ‘Rotary Club Brazil – Orlando”, destaca Jacqueline..

“Somos a nova diretoria do ‘Rotary’ e temos como propósito principal ajudar a nossa comunidade aqui em Orlando e região. É hora de nos unirmos no interesse do bem comum, integrar a nossa gente à vida americana. Prover a eles a oportunidade para quebrar preconceitos e sermos um canal, junto aos órgãos brasileiros – igrejas e outras entidades. Sermos de fato uma família, afinal, o lema do ‘Rotary’ é ‘dar de si antes de pensar em si’.

A nova diretoria do “Rotary Club Brazil – Orlando” está assim constituída”: Presidente – Jacqueline DeAndrade; secretária, Adriana Sanfelice e tesoureiro, Celestino De Cicco. Committee Chairs – Club Rotary Foudation Chair: Cacilda Garbin; Club Service Projects Chair, Michelli Tamburus e Club Public Image Chair, Lucia De Cicco.

Trajetória bem sucedida

Jacqueline DeAndrade é natural de Ribeirão Preto (SP), e aos 12 anos iniciou os primeiros desenhos e estudos. A partir daí, a busca intensa pelo aperfeiçoamento do seu talento artístico, incluindo gravura em metal, desenho, pintura, retrato, artes em vidro, artesanato, entre outros. Aos 19 anos, ingressou na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), e se profissionalizou em Educação Artística. Integrou a “Associação dos Artistas Plásticos de Ribeirão Preto”, com obras importantes, expostas no Estado de São Paulo. Foi catalogada “Artista Contemporânea”, em 1997, no “Catálogo Brasileiro de Artes Plásticas” de Ivanir Pineda Sanchez.

As suas obras foram expostas na “Jan e Gary Dario Gallery” e também nos EUA – “Brazilian Day – Orlando”. Em 2017, recebeu homenagem no “Prêmio Mulher BrazilUSA Orlando” , importante revista brasileira da Flórida. E mais: exposição “Dia Internacional da Mulher”, com coleção inédita de quadros que conquistou o prêmio “Focus Award Orlando 2018”, na categoria Artes Visuais. Atualmente, expõe a nova coleção intitulada “The Selection” onde homenageia os grandes ícones do futebol brasileiro, eternizados na história do futebol mundial.

Serviço

“Rotary Club Brazil – Orlando”

Posse – presidente e diretoria – terça, dia 30

Horário – 7:00pm

On-line – https://facebook.com/events/s/installation-meeting/1130242627347237/?ti=ia