A escritora brasileira Isa Colli é exemplo de que com esforço e dedicação é possível vencer

Vivendo atualmente na Bélgica, a escritora brasileira, Isa Colli é um sucesso entre os leitores em várias partes do mundo. Autora de livros infantis, ela ganhou indicação na imprensa entre os 10+ com a obra “Ulisses no Reino das Letras Douradas” – para entreter as crianças na pandemia. Isa também escreveu um romance para adultos, “O Recomeço”, que lidera a preferência no catálogo da Colli Books

Isa conquistou leitores em várias partes do mundo. Destaque para a obra, "Ulisses no Reino das Letras Douradas", que ganhou indicação na imprensa entre os 10+ para entreter as crianças na pandemia. Tem também o recém-lançado, "O Reino do Tempo", que ensina a garotada a importância das estações do ano para o equilíbrio do planeta, muito bem aceito pelas crianças. E para os adultos, Isa escreveu e publicou o romance, "O Recomeço", que lidera a preferência no catálogo da Colli Books.

Quem vê a trajetória de Isa Colli, que hoje leva a literatura brasileira para diversos países, não imagina o que ela já teve de superar. A vida da autora nunca foi fácil. Sempre enfrentou e venceu obstáculos, seja em sua terra natal – Espírito Santo -, seja no Rio de Janeiro, onde morou por 20 anos, ou na Bélgica, onde vive atualmente.

Durante essa caminhada, descobriu um câncer, aos 36 anos e, depois de todo sofrimento que essa doença acarreta, foi mais uma vez surpreendida com uma reincidência e uma doença degenerativa. Em 2016, passou por outra cirurgia para retirar um tumor no estômago e, recentemente, sofreu nova intervenção cirúrgica para retirar mais um tumor, desta vez, no rim esquerdo. Novamente, a literatura foi sua aliada, tanto nos momentos de solidão por causa do isolamento, como na recuperação da cirurgia.

Sua capacidade de ‘virar o jogo’ e se reinventar sempre que se depara com desafios tem sido o combustível para transformar os seus sonhos em realidade. Versatilidade e talento não faltam, e a prova disso é que, a cada dia, o número de admiradores vai aumentando para além das fronteiras. Sucesso de vendas e nas redes sociais, Isa Colli é um exemplo de que é possível romper barreiras e até fronteiras com foco e determinação.

Entre os preferidos dos leitores mirins estão: “A Saga das abelhas Vivene” e “Florine”; a “Coleção do Macaco Luke”; e os títulos “Berta e Nina”, “Incêndio no Museu” e “Tâmaras e Quibes.”

Outras obras de Isa Colli: “Fases Intimistas”, “A Nuvem Floquinho”, “Pássaro de Seda”, “Vivene e Florine e suas descobertas na Amazônia”, “Maia, a estrela do mar”, “O aniversário de Margarida”, “A Gata Penélope” e “O Rei está no trono.”

Serviço

Os livros de Isa Colli estão disponíveis no Brasil e no mundo, no formato impresso e e-book, nos maiores sites de e-commerce.

