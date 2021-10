Iogurte para SEMPRE!

Integral ou desnatado? Com fruta ou puro? Na garrafa ou no potinho? O Iogurte vai bem em qualquer situação.

Ele é um derivado lácteo preparado através de um processo de fermentação do leite, em que as bactérias são responsáveis pela fermentação da lactose, que é o açúcar naturalmente presente no leite.

O iogurte também é considerado um probiótico, já que contém bactérias vivas que ajudam a melhorar a saúde do sistema digestivo, além de ser rico em outros nutrientes, principalmente cálcio, que ajuda a prevenir a osteoporose.

Dá para melhorar?

Sim!

Com apenas um potinho você consegue fabricar um estoque vitalício de iogurte aí na sua casa, olha só como fazer:

Misturar o conteúdo de um potinho de iogurte natural com 500ml de leite integral quente (mas não a ponto de queimar seu dedo!)

Deixe descansar em um recipiente bem tampado em local protegido do frio e vento, como o forno desligado, por cerca de uma noite (se o tempo estiver muito frio deixe por mais algumas horas).

E tá pronto, a sua preparação vira um grande iogurte.

Assim que sobrar o equivalente a um potinho (cerca de uma xícara) comece tudo de novo!

Curta o resultado com granola, com frutas, batido com mel ou puro!

E bom apetite com saúde!

Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)