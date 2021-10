Alec Baldwin lamentou a morte da diretora Halyna Hutchins, disse estar “triste e abalado”

Visivelmente abalado, Alec Baldwin prestou depoimento à polícia nesta sexta à tarde, e disse que está triste e abalado, e que tinha respeito e admiração por Halyana Hutchins, que era ucraniana – ela deixa o marido e um filho de oito anos. Ele não sabia que a arma tinha munição, aponta investigação

Da Redação

Continuam as investigações sobre o tiro acidental da arma que o ator Alec Baldwin usava nas filmagens de “Rust” e que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, e feriu no ombro o diretor Joel Souza, que estava atrás dela. Alec está abalado e prestou depoimento à polícia na tarde de sexta-feira.

A tragédia relembra a morte do ator Brandon Lee, de 28 anos – filho de Bruce Lee –, que morreu enquanto filmava “O Corvo”, em março de 1993. Ele foi atingido na barriga em uma das cenas, pela arma cenográfica usada na cena, e disparada pelo ator Michael Massee, devia estar carregada com bala de festim, mas havia duas balas na pistola.

E de acordo com as informações das investigações do condado de Santa Fé, onde aconteceu à tragédia, o ator não sabia sobre a munição, o relato está no mandado de busca da polícia. Segundo o documento, Hutchins foi atingida no peito, e o diretor Joel Souza, que estava atrás dela, foi ferido no ombro.

As armas e munições usadas no filme foram recolhidas pela polícia, também a roupa de velho oeste usada por Baldwin na cena foi levada.

O documento da polícia informa que o assistente de direção que entregou a arma a Alec Baldwin também não sabia que ela estava carregada com munição.

Alec Baldwin disse que a morte foi “um trágico acidente”. “Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu”, escreveu no Twitter.

“Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e profundamente admirada colega nossa.”

“Estou cooperando totalmente com a investigação policial para abordar como essa tragédia ocorreu e estou em contato com seu marido, oferecendo meu apoio a ele e sua família,” disse o ator.

Após o incidente, o marido de Halyna, Matthew, que é o pai de seu filho de oito anos, disse que Baldwin estava sendo “muito favorável. Eles se encontraram após a tragédia.