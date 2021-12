Empresários estiveram reunidos na abertura do escritório da “FIEP/ Invest Paraná”, em Miami

O escritório da “FIEP/ Invest Paraná”, em Miami, inaugurado esta semana, estará sob a responsabilidade do advogado brasileiro licenciado nos EUA e presidente da Câmara de Comércio Brasil/Flórida, Alexandre Piquet

Sob a responsabilidade do advogado brasileiro, Alexandre Piquet – licenciado nos EUA e presidente da “Câmara de Comércio Brasil/Flórida” –, o escritório da “FIEP/ Invest Paraná”, em Miami, foi oficializado esta semana, e contou com a presença de autoridades e convidados. A “Invest Paraná”, que, funciona como um elo de ligação entre governo e iniciativa privada no país estará empenhada em atrair e prospectar investimentos econômicos para o Estado.

Disse Piquet que a iniciativa visa ênfase na identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas empresas e parceiros que possam gerar novos postos de trabalho no Estado do Paraná com o uso consciente dos recursos energéticos e a aplicação de tecnologia de última geração.

A oficialização do novo escritório da “Invest Paraná”, que aconteceu esta semana, contou com a presença do representante oficial da entidade nos EUA, Dr. Alexandre Piquet; o Presidente da Invest Paraná, Sr. Eduardo Bekin; o Diretor de Relações Internacionais, Sr. Giancarlo Rocco; o Diretor Geral da Apex America do Norte, General Mauro César Cid, e os diretores da Apex Miami Gustavo Loreto e Cristiano Laux.

