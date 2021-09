As imagens do influencer Nico Vacca na sacada do Castelo da Cinderela viralizaram

O influencer Nico Vacca burlou a segurança da Disney ao entrar na área proibida ao público do Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom Park. Ele apareceu na sacada do castelo, depois de subir as escadas às escondidas. As pessoas no local pararam para ver a cena hilária, enquanto seguranças gritavam: “O que você está fazendo aí em cima?”

Da Redação

Se tornou viral o vídeo em que um jovem – o influencer Nico Vacca –, burlou a segurança ao entrar na área proibida ao público, no Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom Park, na Disney. Ele subiu as escadas do icônico castelo, indo até a torre, de onde saiu e se exibiu ao público sorrindo, como um ato de vitória. Foi um corre-corre de seguranças, afinal, havia um “intruso” no reduto da Cinderela.

As pessoas no local pararam para ver a cena hilária, enquanto os seguranças gritavam ao rapaz: “O que você está fazendo aí em cima?”

Mas não adiantou, o intruso parecia não se importar com as intimidações, afinal, tinha conseguido entrar em área restrita, ou seja, de acesso proibido. Sorria o tempo todo, acenando às pessoas.

Indagado de como conseguira subir as escadas do Castelo da Cinderela, Nico disse que uma das portas estava aberta, então ele subiu sorrateiramente. Antes, combinou com um amigo para que filmasse e tirasse fotos suas quando chegasse à varanda do castelo.

Importante lembrar que como parte das regras da Disney, os visitantes não têm permissão para entrar em áreas restritas, designadas apenas aos membros da equipe de trabalho, seguranças e atores. E nada poderá atrapalhar as operações do parque.

Entretanto, o jovem conseguiu uma verdadeira façanha, algo que muitas pessoas têm vontade de fazer: subir as escadarias do castelo e ir à sacada.

Mas o jovem influencer está proibido de entrar no parque, nos próximos seis meses, segundo as regras da Disney. Ele poderá ser detido se voltar ao local antes do prazo determinado.