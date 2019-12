Edição de dezembro/2019 – p. 18

INTO USF dá oportunidades a brasileiros em universidade dos EUA

O novo programa educacional da INTO USF– empresa associada à “University of South Florida”, em Tampa –, denominado “University Summer Experience”, tem como finalidade ajudar estudantes de todo o mundo – entre 14 e 18 anos –, que estão cursando o high school – ensino médio – a compreenderem o sistema de ensino superior americano. “Somos parceiros a dez anos da ‘INTO University Partnerships’, com sede no Reino Unido, transformando o desempenho internacional do aluno. Juntos, estendemos o alcance e o impacto globais da universidade, ajudando mais estudantes internacionais a atingir seu potencial como cidadãos globais e futuros líderes”, informa o Assistente de Comunicação, João Pedro Pinto.

Na INTO USF, os estudantes internacionais ingressam em uma comunidade de apoio comprometida em ajudá-los a integrar-se com facilidade à vida universitária americana enquanto se preparam para os estudos de graduação. Os alunos que estudam no centro INTO USF terão todos os benefícios e experiências da vida no campus de uma universidade americana. “Vivendo e aprendendo no coração do campus da USF, desenvolverão amizades com outros estudantes americanos e internacionais e terão acesso a todos os recursos e atividades acadêmicas, sociais, culturais e da ‘University of South Florida”, ressalta João Pedro.

Os alunos recebem preparação personalizada para o teste TOEFL, IELTS, GRE e GMAT enquanto estão matriculados em turmas pequenas e ganham créditos acadêmicos aplicáveis ​​aos programas de graduação da USF. Programas de inglês que se baseiam nas habilidades atuais dos alunos para ajudar a atingir suas metas acadêmicas, pessoais e profissionais.

Os alunos que se integrarem ao “University Summer Experience” poderão aprimorar o inglês – em vários níveis –, desenvolver atividades e whorkshops. São três programas que incorporam o educacional da INTO USF: “Academic Ingles”, “International Year One” e “University Summer Experience”, aberto aos alunos em vários países, inclusive o Brasil. “Se o aluno falar o inglês poderá aplicar para o ‘International Year One’, com aulas na faculdade, recebendo total suporte para essa frequência”, complementa João Pedro.

Explica o assistente de comunicação que o aluno estrangeiro que se inscrever para o programa “University Summer Experience” , não precisará do visto de estudante, pois todo o método de ensino será compatível ao período em que ele estiver nos EUA. No entanto, para frequentar os programas, “Academic Ingles” e “International Year One”, será necessária a obtenção do visto de estudante.