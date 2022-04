Foi liberado teste de Covid-19 gratuito em farmácias para os inscritos do “Medicare”

O “Medicare” informa que milhões de inscritos finalmente terão acesso a testes gratuitos de Covid-19 nas farmácias. O anúncio de segunda-feira tem preocupação de que a variante mais recente do coronavírus possa causar aumento nos casos

Da Redação

Em meio a preocupações de que a variante mais recente do coronavírus – “BA.2” –, possa desencadear outro aumento nos casos, o “Medicare” anunciou na segunda-feira que milhões de inscritos finalmente terão acesso a testes gratuitos de Covid-19 nas farmácias. Com isso, mais de 59 milhões de pessoas com cobertura ambulatorial “Parte B” do “Medicare” poderão obter até oito testes gratuitos em casa por mês, ou o suficiente para um indivíduo fazer o teste duas vezes por semana, como alguns médicos recomendaram.

O “Medicare” ficou atrás do seguro privado em seguir a diretiva do governo Joe Biden de cobrir testes em casa porque as regras e os regulamentos estavam no caminho, e as autoridades tiveram que encontrar uma solução alternativa. Esta é a primeira vez que o programa de seguro de saúde para idosos e pessoas com deficiência cobre um teste de balcão sem custo para os beneficiários.

A variante Ômícron , “BA.2”, agora é responsável por mais da metade dos casos nos EUA, tendo ultrapassado rapidamente a cepa original. Essa onda Ômicron inicial neste inverno causou o maior pico ainda nos casos de vírus, sobrecarregando muitos hospitais ao limite. Desde então, os casos em nível nacional caíram rapidamente para o nível mais baixo desde antes do aumento do delta do verão passado.

As restrições de coronavírus foram amplamente suspensas, mas algumas áreas onde a Ômicron começou cedo estão com casos recentes. O anúncio de segunda-feira seguiu outra medida de precaução na semana passada, quando autoridades de saúde do governo autorizaram uma segunda rodada de doses de reforço para pessoas com 50 anos ou mais, bem como para pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

Farmácias autorizadas

As redes de farmácias nacionais que participam da oferta do “Medicare” incluem: Albertsons Companies, Inc., Costco Pharmacy, CVS, Food Lion, Giant Food, The Giant Company, Hannaford Pharmacies, HEB Pharmacy, Hy-Vee Pharmacy, Kroger Family of Pharmacies, Rite Aid Corp., Shop & Stop, Walgreens e Walmart.