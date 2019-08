Edição de agosto/2019 – p. 33

Inscrições abertas para Miss Brasil USA – 2019

A 27 ª edição do Miss Brasil USA – 2019 acontecerá no dia 28 de setembro, no luxuoso “Manuel Artime Theater”, em Miami, às 9pm, levando para a passarela o charme, a beleza e a simpatia da mulher brasileira que reside dos EUA. As inscrições para o concurso estão abertas, portanto, cada cidade ou região poderá escolher a sua representante para as competições. O organizador do evento, Cacá Santos, adianta que este ano promete ser uma noite glamorosa, com a participação do público e do corpo de jurados, que irá eleger a garota que representará a Comunidade durante o ano. Com tradição em escolher a mais bela dentre as belas candidatas, o concurso mais aguardado terá grandes surpresas, destacando-se shows do DJ TJ Campos, do Zeeba e do cantor Diego Fragoso.

Dentre as participantes que concorreram ao título de Miss Brasil USA, destaque à jovem mineira, de Belo Horizonte, Laura Dias, de 24 anos, eleita “Miss Brasil USA 2018”, que faz as suas considerações sobre o concurso. “Eu me mudei para Miami há três anos e, no meu primeiro ano aqui, soube do concurso ‘Miss Brasil USA’, então me inscrevi e participei pela primeira vez, e fiquei em segundo lugar”, conta a candidata.

“Gostei muito do concurso e decidi tentar de novo em 2018, e, com muita alegria, consegui o título de ‘Miss Brasil USA 2018’. Tem sido um ano diferente, com novas experiências e aprendizado. Estou aproveitando ao máximo o que posso do meu título. Eu aconselho as meninas que já tiveram interesse em participar do Miss Brasil USA, a ir atrás dos seus sonhos como eu fui. É uma experiência incrível, a gente poder se sentir mulher, mostrar todas as belezas, seja ela como for, ter todo glamour no dia do concurso e depois também. Agradeço a todos os coordenadores envolvidos nesse concurso, amigos e família. E aguardo vocês em setembro, em Miami”, finaliza a Miss Brasil USA 21018.

Inscrição Miss Brasil USA

As garotas interessadas em participar do concurso Miss Brasil USA – 2019 deverão entrar em contato com o seguinte telefone: 1973-338-2263 ou no website – www.missbrasilusa.com, com Cacá Santos.