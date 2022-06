Inscrições abertas para 30 cursos gratuitos de Capacitação Profissional em Orlando

Profissionais capacitados em várias áreas estarão ministrando cursos para brasileiros residentes em Orlando

Uma chance imperdível de Capacitação Profissional para brasileiros no mercado de trabalho da Flórida. A “Hope & Justice Foundation” está oferecendo 30 cursos gratuitos com vagas limitadas

Da Redação – A “Hope & Justice Foundation” está oferecendo 30 cursos gratuitos de Capacitação Profissional para brasileiros residentes em Orlando, abrindo excelentes oportunidades para o mercado de trabalho – as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. A iniciativa conta com o “Programa EDUPREV – PRO HOPE” em parceria com o “IMMCAS – Instituto Tenente Marcelo Moreira de Cidadania e Assistência Social “ e a “ICursosBrasil”.

As aulas serão presenciais, no auditório da sede da Fundação em Orlando, e serão ministradas por professores mestres e doutores em suas respectivas áreas através de um telão. Por enquanto, segundo a Fundação, as aulas serão no idioma português, mas em breve haverá cursos nos idiomas inglês e espanhol. Os cursos são inteiramente gratuitos.

Há cursos para inúmeras opções trabalho na Flórida, desde como empreender, técnicas de vendas, além de organizar o orçamento familiar, idiomas, moda e técnicas de beleza. Acompanhe a lista abaixo e se inscreva.

Relação de cursos

A lista dos primeiros cursos que estão sendo lançados é a seguinte: Auxiliar de Escritório na Prática; Como administrar Micro e Pequenas Empresas; Como trabalhar Home Office; Empreender em Pequenos Negócios; Plano de Negócios; Secretariado Executivo na Prática; Segurança do Trabalho na Prática; Correção de Cores com Photoshop CC; Desenho Artístico; Design de Layouts com Photoshop CC; Edição de Imagens com Photoshop; Edição de Imagens para Fotógrafos; Identidade Visual; Photoshop CC para Fotógrafos; Produção Gráfica

Jardinagem; Paisagismo; Crochê Básico; Fuxico Básico; Fuxico Avançado; Scrapfesta; Técnicas de Efeito e Pátinas; Análise de Demonstração Contábeis; Como Declarar Imposto de Renda Br; Como Organizar o Orçamento Familiar; Contabilidade na Prática; Contabilidade para micro e pequenas empresas; Contas a pagar e receber; Fluxo de caixa na prática

Mercado Financeiro; Como conquistar sua independência financeira; Consultoria de Moda; Cuidados com recém-nascidos; Cuidados na Gravidez; Decoração de Interiores; Drogas de Abuso; Elétrica Residencial Básica na Prática; Etiqueta; Método de Conservação de Alimentos; Planejamento das rotinas domésticas; Sommelier; Como falar em público

Construindo o sucesso através da imagem; Gestão de Tempo; Inteligência Emocional; PNL – Programação Neurolinguística; Como elaborar contratos; Direito administrativo; Direito Internacional; Licitações e Contratos Administrativos; Educação Infantil de Alta Performance; Inclusão da criança com Síndrome de Down na Prática; Atividade Física no Envelhecimento; Defesa Pessoal; Musculação; Obesidade e Atividade Física

Yoga Básico; Noções Básicas em primeiros socorros; Curso do Novo Testamento; Automaquiagem; Maquiagem; Maquiagem profissional para noivas e festas; Yoga; Ceremonial de eventos sociais e corporativos; Como organizar seu casamento; Decoração; Elaboração de roteiros turísticos

Organização de eventos; Organização e decoração de festa infantil; Construir um patrimônio com qualquer salário; Gestão financeira; Pilates; Pilates na prática; Reeducação postural global- RPG; RPG na prática

Como ser um YouTuber; Fotografia; Fotografia de gestantes, bebês e newborn; Fotografia digital; Marketing para fotógrafos; Gestão de Bares e restaurantes; Gestão de compras; Gestão de equipes; Marketing na gestão empresarial

Espanhol; Espanhol Intermediário; Francês – Introdução ao idioma; Francês Intermediário; Inglês Básico I; Inglês básico II; Inglês Intermediário I; Inglês Intermediário II; Inglês Avançado I; Inglês Avançado II; Inglês para Atendimento; Italiano Básico; Italiano Intermediário I;

Como criar sites com WordPress; Como criar uma loja virtual com WordPress; Como fazer planilhas incríveis com Excel; Excel; Excel Avançado; Informática; Microsoft Word; Segurança na Internet; Windows 10; WordPress completo; Como iniciar seu próprio negócio;

Como montar vitrines; Dança do ventre; Personal Organizer; Sucesso em uma entrevista de emprego; Gestão de Estoques; Logística empresarial; Aromaterapia; Produção de música eletrônica – DJ; Teclado para iniciantes; Violão básico; Violão para iniciantes

Aleitamento materno; Avaliação nutricional na prática; Educação alimentar; Nutrição clínica; Suplementação nutricional para Atletas na prática; Desenvolvimento de aplicativos IOS; Desenvolvimento de games para Android- Básico; Desenvolvimento de games para Android- Avançado; Design digital; Photoshop CC

Arte terapia na prática; Como cobrar inadimplentes; Como destacar sua marca; Entendo o novo consumidor; Etiqueta e marketing pessoal; Facebook para negócios; Fotografia e vídeo com celular; Instagram para vendas; Marketing pessoal; Técnica de negociação; Tudo sobre franquias

Coaching e gestão de equipes; Coaching na prática; Como elaborar um currículo; Como ser um coach; Como treinar pessoas; Departamento pessoal; Feedback; Recrutamento e seleção; Atendimento ao cliente; Atendimento e vendas no varejo;

E – commerce; Facebook Marketplace e loja no Instagram; Formação de preço e venda; Gestão em Call Center; Inteligência de vendas; Satisfação de clientes; Técnicas de vendas; Telemarketing e Trabalhando marketing e vendas.

Serviço

As pré-inscrições estão sendo realizadas através do website: https://eduprevusa.com/

Informações – entrar em contato através dos números: WhatsApp (407) 893-1477 ou Fixo: (407) 237-0871 .