Jesse Koz, seu cão, um golden retriever, e o fusca apelidado de Dodongo tinham 400 mil seguidores na rede social

Ele percorreu por 16 países, acompanhado do seu cão, um golden retriever, a bordo de um fusca de placa 1978 – sucesso das redes sociais. O influenciador Jesse Koz, de 29 anos, morreu na segunda-feira em um acidente de trânsito próximo da cidade de Portland. Amigos e seguidores lamentaram

Da Redação

Morre nos EUA o digital influencer, Jesse Koz, de 29 anos, em acidente de trânsito próximo da cidade de Portland . Ele estava junto com seu inseparável cão, um golden retriever, que também morreu no local. Conhecido nas redes sociais pelas suas viagens pelo mundo, ao volante do seu fusca 1978 – apelidado de Dodongo, Jesse esteve em Nova York e pôde contemplar a bela Times Square pela última vez.

______continua após a publicidade_______

Informações da imprensa de Portland relatam que o fusca de Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento, quando ele perdeu o controle do veículo e foi para a outra pista, batendo em um Ford Escape que vinha na direção contrária. O influenciador e seu cão, companheiro de tantas viagens, morreram.

O último olhar de Jesse Koz para a bela Times Square em Nova York

Amigos e seguidores de Jesse Koz – que viralizou nas redes sociais – lamentaram a sua morte, a bordo do fusca com placas de Balneário Camboriú, que percorreu por 16 países. A viagem integrava o projeto “Shurastey or Shuraigow?” – adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go”, da banda “The Clash”.

No Instagram, mais de 400 mil pessoas acompanhavam as aventuras diárias do trio Jesse, Dodongo e Shurastey pelas estradas do mundo. O objetivo era chegar ao Alasca em setembro.

A liberdade de seguir por países, visitar pontos marcantes era, sem dúvida o desejo de Koz, que fez a sua última parada nos EUA. Vai deixar saudade!