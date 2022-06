Com o rosto totalmente inchado, a cantora Joelma impressionou fãs e internautas durante apresentação de show

Nas recentes aparições de palco para os shows, a cantora Joelma impressionou os fãs e internautas com o rosto totalmente inchado, o que gerou comentários sobre sua aparência. Infectologistas alertam para a chamada síndrome pós-Covid

Quais as sequelas da Covid-19? Infectologistas alertam para a chamada síndrome pós-Covid, que desencadeia um conjunto de problemas de saúde, recorrentes ou contínuos, que têm sido apontados por até 70% dos pacientes que contraíram o vírus. Esse é o problema que a cantora Joelma – ex- Banda Calypso – enfrenta no momento, com o visível inchaço do seu rosto.

Nas recentes aparições de palco para os shows, a cantora impressionou os fãs e internautas com o rosto totalmente inchado, o que gerou comentários e questionamentos a respeito de sua aparência que ficou comprometida.

E para quem acreditava que seriam as consequências de um possível tratamento estético de harmonização facial, a assessora de imprensa de Joelma esclareceu que ela está tendo inchaços devido a sequelas da Covid-19 – a cantora foi diagnosticada com a doença três vezes.

As consequências da Covid, segundo médicos, podem ser de natureza hematológica, cardiológica, neurológica, dermatológica ou psicológica. Pode se manifestar em qualquer pessoa que teve contato com o vírus, mesmo os que não apresentaram sintomas após a infecção – inclusive com inchaço pelo corpo. O processo inflamatório intenso leva a trombose na microcirculação.

Mantendo um tratamento constante contra a Covid, a cantora procurou contornar a onda de boataria sobre o rosto inchado, postando nas redes sociais fotos suas recentes, em que aparece com uma aparência bem melhor – com o rosto quase que desinchado.

Consultar o médico

Assim como a cantora Joelma, se você, leitor, está preocupado com algum dos seus sintomas e já se passaram quatro semanas ou mais desde que você iniciou com os sintomas de Covid, entre em contato com o seu médico e pergunte sobre a possibilidade de “Covid longo” ou “Síndrome pós-Covid.”

Faça as avaliações necessárias adicionais, exames ou tratamentos para reabilitação. Manter os cuidados de prevenção é essencial para evitar a doença.