Incêndio florestal no Colorado deixa milhares de pessoas desabrigadas

Da Redação

Os moradores do estado do Colorado foram obrigados a deixarem suas casas com o avanço de incêndios florestais na região, causando pânico. Foi um corre-corre quando os 20 mil habitantes da cidade de Louisville, junto com mais 13 mil moradores da cidade de Superior, receberam o chamado de evacuação. O “Serviço Nacional de Meteorologia” informou que se tratava de uma situação “que está colocando vidas em risco”.

Torres de eletricidade foram derrubadas por fortes ventos que provocaram pequenos incêndios, que ganharam corpo na paisagem ressecada do condado de Boulder. Ventos de 160 km/h foram registrados em vários locais, espalhando as chamas e dificultando o esforço dos bombeiros. Estruturas de prédios também foram atingidas pelo fogo.

O governador do Colorado, Jared Polis, lamentou o acontecido e disse que a situação é crítica, pois, ventos rápidos espalharam as chamas. É importante lembrar que como boa parte do oeste dos EUA o Colorado atravessou anos de seca que deixaram a área ressecada e vulnerável aos incêndios florestais.

Embora as chamas sejam parte natural do ciclo climático, ajudando a limpar a vegetação, sua escala e intensidade estão aumentando. Cientistas alertam que as mudanças climáticas, majoritariamente impulsionadas por atividades humanas, como a queima indiscriminada de combustíveis fósseis, estão alterando os padrões meteorológicos.

Daniel Swain, meteorologista da “Universidade da Califórnia”, disse que era “difícil de acreditar” que estes incêndios estivessem ocorrendo em dezembro, quando não costumam acontecer este tipo de chamas.