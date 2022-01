Foram momentos de intenso trabalho dos bombeiros para o resgate de moradores durante o incêndio

As vítimas foram encontradas em escadas do edifício, com parada cardíaca – 19 mortos e 32 pessoas feridas. O incêndio no prédio residencial do Bronx começou por volta das 11h do domingo. O prefeito Eric Adams lamentou a tragédia

Da Redação

Foram 19 mortos e 32 pessoas feridas no incêndio de prédio residencial no Bronx, em Nova York – entre as vítimas nove crianças –, segundo informaram os bombeiros locais. Abalado com o acidente, o prefeito Eric Adams lamentou o corrido, afirmando em entrevista que a cidade dará total assistência às vítimas da tragédia e aos respectivos seus familiares.

“Este é um momento horrível, horrível e doloroso para a cidade de Nova York, e o impacto deste incêndio vai realmente trazer um nível de dor e desespero em nossa cidade. Sabemos que temos 19 pessoas confirmadas como mortas, assim como várias outras em estado crítico”, disse Adams.

As vítimas foram encontradas em escadas do edifício, de 19 andares, muitas com parada cardíaca. As lesões foram predominantemente por inalação de fumaça, segundo informou um dos bombeiros que trabalham no combate ao incêndio.

Segundo moradores do prédio, o incêndio teria começado um pouco antes das 11h am em um apartamento duplex no segundo e terceiro andares. A porta do apartamento foi deixada aberta e a fumaça então se espalhou por todos os andares. As causas do acidente ainda devem ser investigadas pelas autoridades.

O acidente em Nova York ocorre poucos dias depois de um outro incêndio parecido, ocorrido em um prédio na Filadélfia, que deixou ao menos 12 pessoas mortas —oito delas menores.