Imigrantes que prestaram serviços ao Exército Americano serão poupados, no caso de deportação, afirma o ICE

Na avaliação da conduta do imigrante nos EUA, no caso de deportação, o “Serviço de Fiscalização de Imigração e Alfândega (ICE)” decidiu que irá beneficiar estrangeiros que prestaram serviços militares no país

O “Serviço de Fiscalização de Imigração e Alfândega (ICE)”, desenvolverá e implementará um sistema para coletar e manter dados relevantes relacionados a imigrantes que prestaram serviços militares no país. O governo dos EUA levará em conta o empenho desses estrangeiros, valorizando as suas contribuições que serviram nas Forças Armadas, beneficiando-os, assim como os respectivos familiares, disse o diretor interino da agência, Tae D. Johnson.

“Sob esta diretriz, o ICE levará em consideração o serviço militar de um estrangeiro ou membros da família imediata”, acrescentou. E mesmo antes dessa iniciativa, o ICE reconheceu o serviço militar como um fator atenuante e “altamente relevante” na tomada de decisões caso a caso antes de determinar a aplicação das leis de imigração.

A nova diretriz torna essa prática à norma oficial. O ICE analisará várias circunstâncias, incluindo o tipo de dispensa das Forças Armadas e o tempo de serviço. A regra se aplica a estrangeiros que serviram no Exército, Marinha, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais, Guarda Costeira, Força Espacial e Guarda Nacional, incluindo suas reservas.

O ICE reiterou que continuará a concentrar os recursos da agência na detenção e remoção de não cidadãos que são uma ameaça à segurança nacional, segurança pública e segurança das fronteiras com base nas “Diretrizes de Aplicação da Imigração Civil” emitidas pelo secretário Alejandro Mayorkas em setembro de 2021.

O anúncio de terça-feira é parte da “Iniciativa de Veteranos e Membros Militares Imigrantes (IMMVI)” que começou no ano passado quando o “Departamento de Segurança Interna (DHS)” se juntou ao “Departamento de Assuntos de Veteranos” para fornecer apoio coordenado aos militares, veteranos e suas famílias.