Túneis que levaram 40 anos para serem cavados deixam a temperatura ambiente agradável, superando o calor

Um imigrante italiano construiu uma casa histórica, durante 40 anos nos EUA para fugir do calor. A residência virou ponto de atração na cidade de Fresno, na Califórnia. O “Fresno Underground Gardens” é do início do século passado

Da Redação

Foram exatamente 40 anos para terminar de cavar e construir os túneis que dariam forma à sua casa – um fato inusitado que chama a atenção de turistas, imprensa e moradores local. O imigrante italiano da Sicília, Baldassare Forestiere, chegou a Fresno, na Califórnia, no início do século passado, e sentia incomodado com as altas temperaturas da cidade. E para fugir do calor insuportável resolveu se proteger ao construir o “Fresno Underground Gardens”, uma casa fantástica!

______continua após a publicidade_______

Considerado inovador e visionário para a época em que iniciou a construção de sua casa, o imigrante italiano transformou o seu projeto de vida em um polo de atração na Califórnia, visitado por várias pessoas.

Atualmente gerido pela família do seu criador é um oásis dentro da cidade, construído entre 1906 e 1946 por Baldassore Forestiere. E durante 40 anos cavaram túneis, construíram passagens, instalaram refeitórios e fizeram arvores e flores unbrocharem do subsolo.

Uma residência que encanta os visitantes pelos efeitos da luz natural que ilumina os ambientes

A construção foi realizada pensando em maximizar ou aproveitar a luz natural, sendo possível ver o passeio oferecido aos visitantes.

Forestiere transformou o que antes era um terreno baldio em um verdadeiro centro de visitação, que mantem uma temperatura interna agradável, mesmo com o calor insuportável de Fresno.

O imigrante também construiu uma pequena capela, e várias salas onde recebia seus convidados. A história diz que Forestiere não tem esposa e filhos.

Para conhecer a história dos italianos, os jardins desta casa construída em Fresno, é preciso pagar uma taxa de US$ 21. A viagem dura uma hora e é uma visita guiada, onde uma pessoa conta a história local.

Serviço

O “Fresno Underground Gardens” está localizado na Shaw Avenue, a duas quadras da Highway 99.

Para reservar ingressos e obter mais informações, você pode visitar o site: Forestiere Underground Gardens.