Às luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center, em Nova York, é a largada para temporada de compras e passeios na Big Apple. Autoridades nova-iorquinas, no entanto, alertam os visitantes e residentes para manter o uso de máscara em ambientes públicos fechados – a variante Ômicron é preocupação

Da Redação

Com a iluminação oficial da árvore de Natal do Rockefeller Center, em Manhattan – Nova York –, no dia 1º de dezembro, a mais famosa do mundo, começa a temporada de férias na cidade preferida dos brasileiros – a exemplo de Orlando. É a magia que toma conta da Big Apple em tempos de festas e compras, com atrações que roubam a cena, incluindo o festival de vitrines na 5ª Avenida, com exibições mirabolantes, através de decorações e presépios.

A árvore de Natal do Rockefeller Center é uma tradição de 12 toneladas e 79 pés de altura, decorada com mais de 50.000 luzes LED e coroada com a estrela de cristal da marca Swarovski que agora brilha no céu da Big Apple. E segundo os tradicionais nova-iorquinos, quando as luzes se acedem, então começa a verdadeira magia do Natal na cidade.

Cerimônia fechada

Lembrando que no ano passado a cerimônia foi fechada ao público devido a Covid-19. Inclusive, tiveram apenas cinco minutos para ver a árvore depois de digitalizar um código QR para reservar uma vaga em uma linha virtual. Este ano, todos foram aconselhados a usar máscaras faciais e manter distância física. A nova variante Ômicron é uma preocupação.

A ameaça de outro surto colocam os funcionários em alerta máximo. O prefeito Bill de Blasio e o prefeito eleito Eric Adams triplicaram na segunda-feira as mensagens de vacinação e o comissário de saúde da cidade renovou o aviso para os nova-iorquinos usarem máscaras em todos os ambientes públicos fechados, independentemente do estado de vacinação e infecção anterior de Covid.

De Blasio disse que a cidade considerou um novo mandato de máscara, mas disse que quer “manter o foco na vacinação”.

E se você quiser ver as belas luzes, a árvore de Natal 2021 ficará acesa todos os dias das 6h à meia-noite. No dia de Natal, a árvore fica iluminada 24 horas. Na véspera de Ano Novo, funciona das 6h às 21h.