A atriz Fernanda Pontes comandará a distribuição de brinquedos neste domingo em Orlando

Sob o comando da fundadora da “IF You Foundation”, a atriz Fernanda Pontes, no domingo,19, haverá a distribuição de três mil brinquedos a crianças carentes de Orlando. O “IF You Foundation Christmas Toys” reunirá voluntários e Papai Noel para relevante ação humanitária

Da Redação

A festa de entrega de três mil brinquedos a crianças carentes de Orlando – “IF You Foundation Christmas Toys” –, acontecerá neste domingo, 19, às 3pm, iniciativa da “IF You Foundation”, presidida pela atriz e apresentadora Fernanda Pontes. A distribuição será no Mall Lake Buena Vista Factory, com a presença de Papai Noel, entre outros heróis infantis que farão a alegria da garotada. Uma missão humanitária, das mais relevantes, que tem o reconhecimento de autoridades nos EUA.

Lembrando que a “IF You Foundation” ganhou força durante a pandemia, fazendo a diferença na vida dos imigrantes, auxiliando mais de 45 mil famílias. Destaque ao trabalho incansável de mais de 1.200 voluntários, que superam todos os obstáculos para levar o melhor para a comunidade através de 11 programas que fazem parte da Fundação.

A “IF You Foundation” é uma “Non Profit 501C3”, que hoje atua em Orlando, Miami, Massachusstes e New Jersey. Tudo isso liderado pela brasileira Fernanda Santos, que conquistou a confiança e respeito nos EUA, mas jamais esqueceu de lutar pelos brasileiros. Uma história onde a vida imitou a arte, movimentando atualmente, milhares de pessoas no país em situação de vulnerabilidade.

Informa a Fundação que serão distribuídos brinquedos entre crianças de dois a 12 anos, sendo após a confirmação do registro, os pais e responsáveis receberão um QR code por e-mail, informando o dia, horário e endereço para a retirada do brinquedo.

Serviço

IF You Foundation Christmas Toys

Dia: 19 de dezembro – Horário: 3pm

Idade: Crianças de 2 até 12 anos

Local: Lake Buena Vista Factory 15657 S Apopka Vineland Rd A IF You House fica no número 15629 do lado da Nike.

Registro: https://www.eventbrite.com/e/if-you-christmas-tickets-227668431407