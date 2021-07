Registro de recebimento de Kit escolar, distribuído pela “IF YOU Foundation”, já pode ser feito

Sob o comando da atriz e apresentadora Fernanda Pontes, a “IF YOU Foundation” irá distribuir 1.500 kits escolares em Orlando e Boca Raton. Os interessados têm até o dia 29 para fazer o registro para participar do recebimento dos primeiros 500 kits

Da Redação

A “IF YOU Foundation” – que defende o slogan, “A nossa causa é a causa de todos” –, com ajuda a mais de 11 mil famílias, sob o comando da atriz e apresentadora Fernanda Pontes, na quarta-feira, 21, abriu o período de cadastro para a distribuição de kits escolares em Boca Raton e Orlando. Os interessados têm até o dia 29 para fazer o registro para participar do recebimento dos primeiros 500 kits.

Segundo a programação da Fundação, serão distribuídos mais de 1.500 kits escolares em Boca Raton, sendo que também serão beneficiados alunos em Orlando e em Boston, Massachusetts. O período de cadastro em Orlando começa nesta segunda, 26, sendo que distribuição dos kits ocorrerá no dia 31.

O cadastro será único por criança e é obrigatória a presença da mesma, acompanhada dos pais ou responsável, durante a distribuição, para apanhar o material escolar. E adiantou Fernanda que, “A ‘IF YOU Foundation’ dá suporte ao que as pessoas possuem de mais precioso: a sua esperança.

Seremos o principal agente de incentivo, desenvolvimento e crescimento de projetos sociais. Trabalhamos em prol de todos: pessoas, ações, empresas e voluntários.”

“O trabalho da Fundação tem sido feito com muito empenho, contando com nossos colaboradores e voluntários, que arregaçam as mangas e vão à luta a favor do menos favorecido. São tempos desafiadores. Temos projetos na ativa, incluindo o ‘After School’ com a distribuição de kits escolares para as crianças.”

Serviço

“IF YOU Foundation”

Website – www.ifyoufundation.org

Para mais informações ou fazer o cadastro acesse o link: https://bit.ly/3kVZhRN.