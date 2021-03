A empresária Vera Giatti recebe homenagens de amigos e familiares, e vai deixar saudade.

Familiares e amigos se despedem da empresária Vera Giatti, uma mulher de sucesso e que se tornou referência da Comunidade brasileira na Flórida. Ela faleceu no último dia 6 de março, deixa dois filhos e dois netos, e uma trajetória bem sucedida

Da Redação

Faleceu na cidade de Orlando, no dia 6 de marco, a grande empresária londrinense Vera Giatti – deixa os filhos, Nara Giatti e Cesar Augusto Giatti, os netos Valentina Giatti e Ben Ros-Giatti. Atualmente, Vera atuava como Real State da “Florida Connexion”, em Orlando, com um trabalho ágil e preciso, o que a caracterizava ser uma mulher de comando – nos deixa um legado considerável. Para os amigos, as boas lembranças da brasileira que se tornou referência da Comunidade na Flórida, com seu carisma e presença marcante nos eventos da cidade.

Título de Cidadã Americana em 2017 – Em entrevista para o “Jornal Nossa Gente”, na Editoria “Empresas & Empresários”, Vera Giatti, já empresária bem sucedida, ressaltava que a regra primordial para se obter sucesso profissional é se acreditar. “Está tudo em você, a força propulsora que o leva à vitória profissional. E se você faz direito e com determinação, o bom resultado é inevitável. É o que eu sempre tenho dito: faça bem feito porque alguém está nos vendo”, alertava.

Vera foi relações públicas do “Planeta Hollywood”, levando turistas brasileiros para conhecer o famoso restaurante, oportunidade em que recebeu convite para ser relações públicas do “Giraffa´s”, após ter deixado a “Perfumeland”, uma das maiores empresas de perfumes e cosméticos da Flórida – onde trabalhou durante oito anos.

História

Empresária determinada – Natural da cidade de Londrina, no Paraná, Vera Giatti teve uma trajetória bem sucedida no Brasil, atuando no ramo de perfumes, cosméticos e maquiagem. “Eu tive loja no ramo da beleza e da estética, em Londrina, durante 20 anos. Fui muito bem sucedida, fornecia mercadorias para a Rede Globo. Durante quatro anos, eu vinha para os Estados Unidos comprar produtos de beleza para atender a emissora. Participei de todas as novelas da Globo. Tive grandes clientes”, disse.

As atividades da empresária prosperaram e ela montou em São Paulo uma agência de maquiadores, reunindo os melhores profissionais do ramo. “A ‘Super Nova Produção de Modas e Eventos’ fornecia maquiadores para a Rede Globo. Trabalhei com gente famosa na área de maquiagem, como foi o caso de Duda Molinos, um profissional muito conceituado no Brasil. Inclusive, o primeiro programa “Fama” (versão brasileira de “Operación Triunfo”), na Globo, esteve sob a minha supervisão em cabelos e maquiagem”, lembrava a empresária.

A carreira ia muito bem para Vera Giatti, que se tornou amiga de celebridades, caso da saudosa apresentadora Hebe Camargo, da modelo e empresária Luiza Brunet e do estlista Clodovil Hernandez. “A Hebe foi uma ótima amiga e conselheira. Trabalhei com o Clodovil e, inclusive, o levei de volta para a televisão”, conta. “A Luiza Brunet é uma mulher dócil, inteligente e bela”.

Quando chegou a Orlando, a empresária começou do zero. “Fui vendedora na sessão de perfumes e cosméticos da ‘Perfumeland’, renomada empresa da área de perfumes na Flórida, onde trabalhei durante oito anos. Em menos de dois anos na empresa passei a ocupar o cargo de assistente de gerência” lembra a empresária.

“…brasileiro é um povo valente”

Com a filha, genro e netos – Indagada sobre o grande lance para vencer profissionalmente, Vera foi enfática: “É preciso ser valente. E brasileiro é um povo valente. Tem de trabalhar muito, acreditar. Não vim aos Estados Unidos ganhar dinheiro e depois voltar para o Brasil e comprar uma casa. É algo maior. Estou aqui para desbravar o país, crescer profissionalmente. O brasileiro é bom e faz a diferença, mas é preciso ser honesto. A honestidade está dentro da gente, portanto, que cada um faça o seu melhor. Seja valente e honre a sua raça!”, determinava.

“…se nós mulheres podemos parir, a gente pode tudo!”

Perguntada sobre a importância do trabalho da mulher, hoje inserida no contexto político e empresarial, Vera disse que as mulheres se superaram. “Hoje elas são exigentes e atuantes. Trabalham com igualdade ao homem e são parceiras. É uma delícia ser dona de casa, mas a situação mudou para nós mulheres porque vamos à luta, conquistamos postos importantes no mercado de trabalho. Podemos até votar (sorri). A mulher tem filhos e volta para trabalhar em seguida, pois está na ativa. E digo mais: se nós mulheres podemos parir, a gente pode tudo!”, finaliza.