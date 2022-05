A suntuosa torre do “Renaissance Center”, sede da General Motor, foi escalada por alpinista em 30 minutos

Foram 30 minutos de tensão entre pessoas e policiais que acompanhavam um alpinista durante a escalada do lado de fora de um prédio de 73 andares, a 220 metros de altura em Detroit. Homem que desafiou a polícia foi preso

Da Redação

Alpinista ousado teria desafiado a polícia de Detroit? Essa a questão em debate, após atitude polêmica de um homem ao escalar 73 andares do lado de fora do imponente edifício espelhado do “Renaissance Center”, sede da General Motors, no centro de Detroit. Detalhe: ele não usava nenhum equipamento de segurança a mais de 220 metros de altura, o que causou apreensão entre as pessoas e policiais que o observavam.

“O que ele está fazendo?” Perguntavam as pessoas que passavam pelo local e que acompanharam a façanha do indivíduo – sua identidade não foi divulgada pela polícia –, que acabou sendo preso.

E os questionamentos continuaram: “Qual foi o motivo dele? Por que ele subiu lá? O que ele estava tentando alcançar?” Uma escalada que durou o esforço de 30 minutos, gerando apreensão sob os olhares de curiosos.

E quando o alpinista alcançou o último andar da torre espelhada, houve aplausos, mas a polícia mantinha-se irredutível com os avisos para que o homem desistisse da perigosa aventura, mas de nada adiantou. Ele prosseguiu. “Espero que ele seja um profissional e saiba o que está fazendo. Eu odiaria ver alguém se machucar”, disse uma policial.

E assim que terminou a sua escalada, o alpinista foi preso, mas até a publicação esta matéria não foi informada a sua identidade. A polícia diz que está questionando o alpinista para determinar um motivo e divulgará mais informações assim que estiverem disponíveis.

O homem escalou um prédio de nada menos que 73 andares, com mais de 220 metros de altura conseguiu chegar ao topo ileso, quando acenou para o grupo de pessoas que o acompanhavam. Escalando sem nenhum equipamento de segurança, criou um risco ainda maior para sua atividade. Ele foi preso pela polícia logo em seguida.