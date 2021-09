Homem captura aligátor com uma lixeira, na porta de casa em Orange County

Não fosse a habilidade de Eugene Bozzi, aligátor teria invadido a casa da vizinha

Foi um susto, mas a ação improvisada do veterano do Exército dos EUA, Eugene Bozzi, impediu que um poderoso aligátor invadisse a casa de sua vizinha. No desespero, ele usou uma lixeira para capturar o animal, que foi solto em um lago. Autoridades alertam para que não tentem capturas por conta própria

Da Redação

Foi um susto, mas o veterano do Exército dos EUA, Eugene Bozzi, precisou de habilidade para dominar um aligátor que andava muito tranquilo em frente de uma casa, em Orange County, na Flórida. Apavorado, e sem tempo para pedir ajuda para conter o animal, ele usou uma lixeira para capturar o invasor inesperado. Uma operação minuciosa.

Lixeira conteve o animal – O jacaré estava em frente à casa de Denise Sparks, uma das vizinhas de Bozzi, que só percebeu o que estava acontecendo quando ouviu o barulho durante a captura. A moradora ficou apavorada.

Após a operação de emergência improvisada, Bozzi atribuiu o sucesso da ação ao seu treinamento militar, e disse que não sabia exatamente qual a melhor forma de lidar com a situação e por isso o fez “do seu jeito”.

“Alguém tem que se apresentar e fazer alguma coisa, todos nós temos que cuidar uns dos outros, certo?” questionou. “Fiquei muito assustado, porque ele era muito poderoso. E eu não esperava por aquilo, ele estava tentando sair, balançando a cauda”, contou.

Depois que o animal estava dentro da lixeira, ele conseguiu transportar o contêiner até um lago, onde abriu cuidadosamente a tampa e deixou que o aligátor fosse embora.

Após a divulgação online do vídeo, autoridades do condado de Orange County alertaram que é perigoso tentar capturar esse tipo de animal por conta própria, e que os moradores sempre devem acionar os serviços municipais, que enviam funcionários especializados.