Homem-Aranha chega aos cinemas dos EUA com recorde de bilheteria

Novo filme do Homem-Aranha lidera a venda de ingressos na semana de estreia nos EUA

A estimativa é que o novo filme do Homem-Aranha – “Spider-Man: No Way Home” –, possa superar a marca de US$ 100 milhões somente no primeiro final de semana. O longa chega nesta sexta-feira às salas de cinema dos EUA, estrelado por Tom Holland

Da Redação

Os EUA já celebram a volta do Homem-Aranha, “Spider-Man: No Way Home”, estrelado por Tom Holland, que será lançado nesta sexta-feira, 17, nos cinemas do país, quebrando recordes de bilheterias. É o retorno do herói amado por adultos e crianças, e que supera outros lançamentos do cinema, segundo dados do portal Deadline – “os ingressos se esgotaram em poucas horas.”

A estimativa é que o novo filme do Homem-Aranha possa superar a marca de US$ 100 milhões somente no primeiro final de semana. Com este valor, o filme estará entre as cinco principais estreias de dezembro de todos os tempos. As vendas bateram a pré-venda de “Vingadores: Ultimato” nos EUA.

Tom Holland volta como Homem-Aranha e promete impacto nas cenas

Segundo informações do site ingresso.com o filme vendeu cerca de 5% a mais que Ultimato nas primeiras 24 horas. Já nos EUA, superou Ultimato em algumas horas, segundo o portal Deadline.

Com a estreia antecipada nos EUA, marcada para 16 de dezembro, vários cambistas comparam ingresso e colocaram a venda no eBay. Foi possível encontrar ingressos de US$ 150 (cerca de R$ 840) e até US$ 25 mil (cerca de R$ 140 mil).

“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” traz de volta antigos astros da franquia: de Jamie Foxx, de “O Espetacular Homem-Aranha 2”, novamente no papel do vilão Electro; a Alfred Molina, de “Homem-Aranha 2”, como o Doutor Octopus. A direção é de Jon Watts.

Depois de meses de espera, leitura de rumores e intensa especulação e trailers vazados o longa do Homem-Aranha chega aos cinemas dos EUA. É a parceria da “Marvel” com a “Sony Pictures”, em uma jornada selvagem, emocional e chocante, com a estrela Tom Holland, mais uma vez vivendo a saga de um dos heróis mais aclamados do público – principalmente das crianças.