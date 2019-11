Edição de novembro/2019 – p. 30

Higiene do sono – como deve ser feita?

Higiene do sono é a arte de dormir bem. Ela está relacionada a melhorar os fatores ambientais e reduzir os maus hábitos que prejudicam o sono. O sono é uma condição biológica, imposta pela natureza e normalmente ninguém pode passar sem ele. No entanto, para bem dormir não basta se estirar em qualquer lugar, de qualquer forma e a qualquer hora. Um bom sono depende de fatores externos, muitos dos quais são treinados durante a vida e tornam-se condicionantes do bem dormir. Uma boa qualidade de sono atua favoravelmente em todo o organismo. Os estudos em laboratórios permitiram separar os fatos com base científica das opiniões que eram simples mitos e esclarecer as causas e os eventos íntimos do dormir. Hoje, está claro que o sono não é apenas um desligamento do cérebro, mas sim um estado ativo, cíclico, complexo e com profundas repercussões sobre o funcionamento do corpo e da mente. O sono não é diferente do exercício físico ou de outras atividades da vida. Exige boa preparação, ambiente adequado e mente livre de preocupações.

O que é o bem dormir?

O dormir bem não é só uma questão de quantidade de sono, mas também de qualidade. O dormir bem é ter um sono tranquilo, sem interrupções e sobressaltos, dormir por um tempo razoável: cerca de oito horas por dia, em média (algumas pessoas podem se satisfazer com apenas 6 horas/dia e outras podem necessitar de 10 horas/dia). Além disso, a quantidade e a qualidade do sono dependem da idade. Um recém-nascido dorme quase o tempo todo, só acordando para mamar (e mesmo assim, às vezes ainda dorme durante as mamadas); os adolescentes têm tanta facilidade de sono que para dormir basta atirar-se a qualquer hora em qualquer sofá; após os 35 anos, o sono vai se tornando frágil e passa a exigir mais cuidados; os idosos ou são muito dorminhocos ou têm dificuldades para dormir. Além da falta de uma rotina ou da persistência de hábitos que o atrapalham, existe uma verdadeira patologia do sono, que compete aos especialistas solucionar (apneia do sono, insônias, síndrome das pernas inquietas e outras parassonias). A expressão “Higiene do Sono” foi criada pelo pesquisador norte-americano Peter Hauri, em 1977, para auxiliar no tratamento da insônia sem precisar usar medicamentos convencionais.

Repercussões fisiológicas do sono

O sono é um processo ativo, durante o qual se sucedem diversos eventos fisiológicos específicos, alguns dos quais são:

Enquanto dorme, o sistema linfático da pessoa remove muitas das toxinas e outros derivados da atividade neuronal.

Produção ou incremento de alguns hormônios úteis ao organismo.

Durante o sono leve há uma diminuição do ritmo cardíaco e respiratório, os músculos relaxam e a temperatura corporal cai.

As pessoas que não possuem uma boa qualidade no sono têm a produção de insulina prejudicada e um aumento do cortisol (hormônio que se contrapõe à insulina), fazendo com que a taxa de açúcar no sangue cresça.

A privação do sono enfraquece o sistema imunológico.

A pressão arterial sofre grandes variações (até 40 mmHg) e recupera seus níveis normais ao despertar, o que pode ter grande importância para pessoas cardíacas.

A frequência cardíaca também diminui e se torna inconstante, relacionada com as mudanças físicas dos movimentos oculares rápidos e movimentos musculares.

Ocorre uma diminuição do débito cardíaco (volume de sangue que passa no coração em um minuto). No cérebro ocorre um aumento significativo do fluxo sanguíneo.

Ocorre uma diminuição dos controles respiratórios de vigília e, posteriormente, um predomínio desses controles.

A secreção de muitos hormônios obedece ao ciclo sono-vigília, através da conexão hipotálamo-hipófise.

As “regras” da higiene do sono

Como o sono depende tanto de fatores endógenos (internos) quanto exógenos (externos), alterar esses últimos está mais ao alcance da mão. Os primeiros dependem de estudos especializados e requerem recursos especiais, medicações e providências que só o especialista é capaz de manejar. Além disso, em geral só ocorrem em transtornos graves do sono, de natureza patológica.

As regras de higiene do sono são para ajudar a obter o máximo benefício das horas de sono e a dormir a quantidade adequada de horas. Atitudes simples são capazes de melhorar muito o sono de uma pessoa. Para início, as pessoas devem eliminar alguns maus hábitos comuns e substitui-los por outros mais convenientes:

Eliminar os horários variáveis de deitar e levantar e procurar adotar padrões mais regulares e constantes.

Nunca permanecer por períodos longos e frequentes na cama. Ir para cama quando já estiver com sono. Não ficar na cama sem dormir mais de 15-20 minutos.

Não fazer uso de produtos contendo álcool, tabaco ou cafeína pelo menos por duas horas antes de deitar.

Não fazer exercícios próximos à hora de deitar.

Não se envolver em atividades excitantes ou emocionalmente perturbadoras muito próximo da hora de deitar.

Não fazer uso da cama para atividades como assistir televisão, ler, estudar ou comer.

Procurar não dormir em cama desconfortável, colchão de má qualidade, cobertas inadequadas etc.

Nunca permitir que o quarto de dormir seja excessivamente iluminado, abafado, desordenado, quente, frio ou que, de alguma forma, não convide ao sono.

Não desempenhar atividades que exijam alto nível de concentração imediatamente antes de deitar.

Não permitir que ocorram na cama atividades mentais como planejar, relembrar, etc.

Se tiver o hábito de dormir de dia, não exceder a 45 minutos de sono.

Estabelecer comportamentos habituais logo antes de dormir, como escovar os dentes, ler em um sofá e preparar a roupa do dia seguinte, por exemplo.

Não ir para a cama com fome. Se estiver com fome antes de dormir pode tomar um pouco de leite ou um chá relaxante. Nada de chocolate, cafeína ou doces.

Não levar eletrônicos para a cama. A luz brilhante das telas dificulta o sono.

Não “conversar” com o travesseiro, “ruminar” problemas na cama fará você girar nela sem parar. Além disso, as coisas à noite parecerão muito mais difíceis que no dia seguinte.

Evitar refeições pesadas, excessivamente picantes ou adocicadas antes de dormir.

Essas regras não são todas, mas contam-se entre as mais importantes.

