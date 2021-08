Gusttavo Lima, o Embaixador, faz show nesta sexta, em Orlando, no “R9 Ronaldo Academy”

Já está tudo pronto para o supershow do cantor sertanejo Gusttavo Lima, nesta sexta,6, no “R9 Ronaldo Academy”, em Orlando, com início da turnê nos EUA. “O Embaixador – tour USA 2021!”, leva para o palco os sucessos da carreira do artista, agora com um novo visual. Imperdível!

Da Redação

O cantor sertanejo Gusttavo Lima é a grande atração desta sexta-feira, 6, às 8pm, no “R9 Ronaldo Academy”, em Orlando, dando o pontapé inicial de sua turnê nos EUA, com o show “O Embaixador – tour USA 2021!”, levando para o palco os sucessos da carreira. Com um novo visual – ele mudou o layout antes do embarque –, o artista que já está em território americano, promete música boa e o seu carinho aos brasileiros. Posteriormente, ele seguirá para outras cidades – Miami, Atlanta, Newark e Boston, cumprindo a agenda de shows. Em Boston, o sertanejo irá gravar o novo DVD, na apresentação do dia 15 de agosto.

E para os fãs que querem ver e curtir de perto o show de Gusttavo Lima, devem estar atentos, pois os portões do “R9 Ronaldo Academy” abrem a partir das 8pm, e os ingressos estão praticamente esgotados. Lembrando que o show em Orlando está a cargo da empresa “All Music.”

Entusiasmado com a turnê que começa em Orlando, disse Gusttavo Lima que, “em Orlando, vou dar meu sangue. Vai ser o show mais incrível. Em Atlanta, vai ser fantástico. Em Nova York, vou dar minha vida. Cada show aqui vai ser uma experiência fantástica.”

Lembrando que o cantor sertanejo esteve em Orlando em 2012, quando gravou seu DVD, no “Hard Rock Cafe”. Ele voltou a Orlando em 2017, oportunidade em que realizou um supershow, no “Point Orlando”. O sertanejo chegou a receber um título de cidadão de Newark, em Nova Jersey, das mãos da vice-prefeita. A equipe do “Jornal Nossa Gente” acompanhou e registrou todas as apresentações do artista em Orlando.

Serviço

“R9 Ronaldo Academy”

Endereço: 3516 President Barack Obama Pkwy, Orlando, FL 32811,

Horário – 8 pm

Telefone – 321-766-2536