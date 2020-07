Antônio Carlos Avena, guitarrista e vocalista, ao lado da esposa Gláucia.

O guitarrista e vocalista brasileiro, Antônio Carlos Avena, ex-integrante da famosa banda de São Paulo, “The Willys”, conta ao “Nossa Gente” dos desafios com a família, em tempos de pandemia. A paixão pela música e o prazer de residir em Orlando.

Da Redação

Há três anos residindo em Orlando, o vocalista e guitarrista brasileiro, Antônio Carlos Avena, ex-integrante da famosa banda de São Paulo, “The Willys” – ele também participou de outros grupos musicais –, fala de como está vivendo em tempos de pandemia, na Central Flórida, obedecendo aos procedimentos de segurança contra a Covid-19. Apaixonado confesso pela música, diz que estar no palco é sua vida e que, “sem a música, eu já estaria morto”, brinca.

Acompanhado da esposa, Gláucia, que estuda inglês, e do filho, Avena relata que morar em Orlando tem sido uma de suas melhores experiências. “Eu tinha esse sonho de morar em Orlando, e quando me aposentei, no Brasil, vim para cá. Aqui é realmente maravilhoso em questão de segurança e qualidade de vida. A minha esposa veio aos Estados Unidos com o visto de Estudante, eu sou o seu acompanhante, como o meu filho, que também estuda aqui. Eu tenho três filhos, e dois ficaram em São Paulo. Uma vez ao ano vamos para o Brasil resolver nossas coisas, mas com a pandemia não tivemos permissão para viajar este ano”, conta o músico.

Indagado sobre a nova regra do presidente Donald Trump em cancelar o visto de estudante para estrangeiros, sem aulas presenciais, no momento assistindo aulas online, Avena foi contundente: “Essa medida do Trump foi revogada pelo Senado e os estudantes seguem com as aulas virtuais. A minha esposa faz aulas online e não há uma previsão para a volta das aulas presenciais. O que o presidente queria não aconteceu, ele perdeu força nessa questão. Agora, o que se discute no momento é à volta às aulas das crianças, que deve acontecer em agosto, mas ainda é uma incógnita”, complementa.

Banda “The Willys” -Quanto à pandemia, e os procedimentos de segurança da família em Orlando, explica Avena que, “em casa estamos todos em quarentena. Saímos apenas para as necessidades básicas, mas os cuidados são essenciais para evitar surpresas. Orlando, aos poucos, volta à sua rotina, em ritmo mais lento. Sinto aquela vontade de sair às ruas como antes, mas a situação é outra, aqui no resto do mundo. Fazer o quê”, sorri.

“Os parques da ‘Universal’ e da ‘Disney’ reabriram, mas com muitas restrições. Os visitantes se submetem a testes de temperatura antes de entrar nos parques. O turismo na Flórida ainda está bem devagar porque ainda não está liberada a entrada de brasileiros em Orlando, e isso mexe muito com o setor aqui. Os hotéis ainda estão fechados. A situação na Flórida ainda é preocupante com o aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Fico torcendo para que as coisas melhorem”, diz. “Estamos todos em compasso de espera, e isso é lamentável. Mas o resto, está uma maravilha. Quero viver muito tempo aqui, em Orlando”.

Carreira musical no Brasil

Guitarrista e vocalista, Antônio Carlos Avena participou de grupos musicais em São Paulo, tendo iniciado a sua carreira em Guarulhos. Marcou presença em festivais, e teve uma bela trajetória na famosa banda “The Willys”, com flashback dos anos 90, realizando uma série de shows. “Subir ao palco com a minha guitarra ou quando faço live com meus amigos músicos e cantores no Brasil, é prazeroso. A música tem um sentido muito especial na minha vida, e não abro mão disso”, finaliza o guitarrista.