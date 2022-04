‘Grammys 2022’ premia destaques do ano e faz homenagens à Ucrânia

O grupo Silk Sonic, com quatro prêmios, foi o maior destaque na noite “Grammy” em Los Angeles

Em meio à festa de premiação do “Grammys 2022” domingo em Los Angeles, o forte apelo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Silk Sonic, duo de Bruno Mars e Anderson .Paak foram os grandes vencedores. Marília Mendonça foi homenageada

Foi um momento impactante o apelo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a festa do “Grammys 2022” na madrugada deste domingo em Los Angeles. Ele pediu para que pessoas apoiem a resistência ucraniana e “digam a verdade” sobre a invasão russa, durante uma intervenção emotiva na cerimônia dos prêmios de música.

O discurso de Zelensky foi aplaudido pelo público presente na “Garden Arena” do hotel MGM Grand, revoltado com o massacre que aconteceu na cidade de Bucha, próxima a Kiev. A intervenção de Zelensky durou aproximadamente um minuto.

“Os nossos músicos usam coletes à prova de bala em vez de roupas de gala”, afirmou o chefe de Estado ucraniano, num vídeo pré-gravado. “Na nossa terra, estamos lutando contra a Rússia, que traz um horrível silêncio com as suas bombas. O silêncio da morte”, enfatizou.

A mensagem do presidente ucraniano foi emitida antes da atuação de John Legend. O músico cantou o tema “Free” com a colaboração da cantora ucraniana Mika Newton.

Com imagens da guerra exibidas no telão, à poetisa ucraniana Lyuba Yakimchul, que escapou a poucos dias da região de Donbass, leu um poema em inglês sobre a sua jornada, o receio pelos familiares e pelo seu país.

Destaques do Grammy

Silk Sonic, duo de Bruno Mars e Anderson .Paak, teve grande aproveitamento no “Grammys 2022”. Eles venceram nas quatro categorias que concorriam: canção, música do ano, performance R&B e música R&B por “Leave the Door Open”. Já Jon Batiste, o mais indicado desta edição em 11 categorias, ganhou cinco estatuetas, incluindo álbum do ano por “We Are”.

E mais: Olivia Rodrigo foi a artista revelação; BTS, H.E.R, Nas, Lady Gaga, Justin Bieber e Chris Stapleton fizeram apresentações marcantes. A cantora Marília Mendonça foi homenageada.