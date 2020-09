Pentacampeão mundial no jiu-jítsu, Rodolfo Vieira; CEO Leo Silva, Alan Nuguette, lutador do UFC

Sob o comando do CEO e praticante de jiu-jítsu, o brasileiro Leo Silva, a tradicional academia “Gracie Barra Orlando”, em Orlando – que faz parte da maior franquia de academia de jiu-jítsu do mundo –, está em novo endereço, com as mais modernas instalações. Se preparando para disputar o “Campeonato Panamericano de Jiu-Jítsu”, em outubro, a equipe vem sendo treinada pelo pentacampeão mundial no jiu-jítsu, Rodolfo Vieira

A mais moderna, bem equipada e tradicional academia de jiu-jítsu de Orlando, a “Gracie Barra Orlando”, sob o comando do CEO e praticante da modalidade, o brasileiro Leo Silva, oferece aos alunos e professores instalações especiais, em espaço físico privilegiado. Acompanhando o crescimento que o esporte vive nos últimos anos, o empresário não poupou investimentos, transformando a “Gracie Barra Orlando”, que faz parte da maior franquia de academia de jiu-jítsu do mundo – com mais de 800 franquias espalhadas pelo planeta –, em prédio totalmente reformado, com 2.500 pés quadrados de tatame elevado. “Temos uma estrutura de altíssimo nível, desde os chuveiros, espaço para treinamentos e acomodação dos nossos alunos. Trouxe para a academia a minha paixão pelo jiu-jítsu – o empresário pratica a modalidade desde 2005 –, e o meu conhecimento como empresário, implementando o que há de melhor na modalidade”, comemora Leo.

Rodolfo Vieira e família Silva – Com exclusividade, o empresário contratou o pentacampeão mundial no jiu-jítsu, Rodolfo Vieira – com títulos pan-americanos, europeus e do ADCC –, para treinar a equipe da “Gracie Barra Orlando”, que irá disputar o “Campeonato Panamericano de Jiu-Jítsu”, em Orlando, no dia 9 de outubro, no “Silver Spurs Arena”, em Kissimmee, reunindo as grandes expressões da modalidade. “É um privilégio ter em nossa equipe um atleta na categoria do Rodolfo Vieira, que irá preparar os nossos representantes no ‘Panamericano’. Ele foi contratado por quatro semanas, e isso tem sido um grande incentivo para os nossos atletas. Também gostaria de ressaltar a contribuição do Alan Nuguette, também lutador do UFC, que faz um excelente trabalho”, destaca o empresário.

Explica Leo Silva que o “Campeonato Panamericano de Jiu-Jítsu” é tradicionalmente realizado na Califórnia, entretanto, com o alto índice de contaminação pela Covid-19 naquele estado, o evento foi transferido este ano para Florida. “A cidade de Orlando tem uma tarefa importante este ano ao sediar o ‘Panamericano de Jiu-Jítsu’, que reúne grandes nomes e também aponta as futuras revelações na modalidade. A nossa equipe chegará muito bem preparada para as competições e aposto em surpresas positivas. Homens e mulheres que sobem no tatame com a força de um campeão”, celebra.

Quanto às orientações do campeão mundial de jiu-jítsu Rodolfo Vieira, e se haverá algum custo adicional para os alunos, o empresário, Leo Silva disse que, “não haverá custo adicional para os alunos. Será uma grande oportunidade para os alunos da ‘Gracie Barra Orlando’ aprender com um campeão mundial. Uma chance raríssima”.

De aluno a proprietário de academia

O empresário Leo Silva e família – Casado com Giovanna – tem dois filhos, Andrew e Sophia –, conta o empresário que ele pratica o jiu-jítsu desde 2005, quando frequentava a academia “Kimura Brazilian Jiu-Jitsu”, do Professor Jean Kleber, em Boston – no estado de Massachusetts. Em 2007, quando se mudou para Orlando, “passei a treinar jiu-jítsu na academia ‘Gracie Barra Orlando’. E no ano passado – 2019 –, surgiu uma oportunidade para comprar a academia, e, de aluno, passei a ser o proprietário. A ‘Gracie Barra Orlando’ foi para um endereço novo, um prédio de minha propriedade, que foi totalmente reformado, com as mais modernas instalações. A ‘Gracie Barra Orlando’ é uma academia de jiu-jítsu tradicional em Orlando, há mais de vinte anos em plena atividade”, diz Leo Silva.

Com aulas para ambos os sexos, a “Gracie Barra Orlando” recebe alunos a partir dos cinco anos de idade, que recebem orientação de professores e equipe altamente capacitada. Indagado sobre os benefícios da prática do jiu-jítsu, Leo foi enfático: “Defesa pessoal, disciplina, perca de peso e alimentação saudável. São disciplinas que melhoram a nossa conduta e fortalecem o nosso corpo, importantes”.

