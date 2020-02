Globoplay entra em clima de folia com a cobertura do Carnaval 2020

Os blocos ganham as ruas, as escolas de samba dão seu show e a alegria dos foliões toma conta do país. O carnaval também agita a programação do Globoplay e a plataforma leva a cobertura da celebração no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador para que os brasileiros que vivem nos Estados Unidos possam assistir como e de onde estiverem à maior festa popular do Brasil. A partir desta sexta-feira (21) e até a terça-feira (25), o Globoplay transmite ao vivo todos os desfiles das Escolas de Samba do Rio (Série A e Grupo Especial), de São Paulo (Grupo Especial), além do Carnaval de rua de Salvador e dos blocos mais tradicionais de Recife e Olinda.

No Rio de Janeiro, Fátima Bernardes e Alex Escobar comandam a transmissão dos desfiles do Grupo Especial pelo quarto ano consecutivo, ao lado dos comentaristas Pretinho da Serrinha e Milton Cunha. A transmissão dos desfiles da série A, ficam a cargo dos jornalistas Mariana Gross e Pedro Bassan. Já na capital paulista, a transmissão do desfile das Escolas de Samba de São Paulo terá apresentação de Chico Pinheiro, ao lado da jornalista Michelle Barros, que marca sua estreia na cobertura dos desfiles no Sambódromo do Anhembi. Considerados os dois maiores Blocos Carnavalescos do país, o Galo da Madrugada, em Olinda, e O Homem da Meia-Noite, em Recife, também terão transmissão na plataforma, assim como a festa do carnaval de rua de Salvador.

O Carnaval também ganha destaque na edição do ‘Globo Notícia Américas’ deste sábado (22). Direto de Pompano Beach, na Flórida, a jornalista colaboradora Cíntia Lima acompanha o ensaio da escola SambaLá, que agita o Carnaval dos brasileiros que vivem na região. Cíntia também acompanha uma festa em Boca Raton, que este ano tem como tema o Carnaval de Salvador.

As íntegras dos desfiles das Escolas de Samba do Rio e de São Paulo ficarão disponíveis pra quem quiser rever a sua escola favorita. E, no dia 29, tem repeteco: a alegria do Desfiles das Campeãs do Rio será transmitida ao vivo pela plataforma. Tanto as transmissões ao vivo quanto as íntegras dos desfiles estarão abertas para todo o público.

Como baixar o Globoplay nos Estados Unidos

O aplicativo está disponível para download via App Store, Google Play e através da Android TV, Apple TV 4K ou Chromecast. O valor da assinatura é de US$ 13.99 por mês.