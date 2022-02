‘Global Entry’: programa facilita a entrada de brasileiros nos EUA

Oficial de Imigração orienta viajante de como funciona o processo de utilização do “Global Entry”

O processo é prático e rápido para o viajante brasileiro que chega aos EUA, sem filas ou entrevista na Imigração. O acordo foi fechado entre o governo brasileiro e o “Global Entry” e já está disponível para os interessados. Veja como funciona

Da Redação

Não é nada agradável para o viajante brasileiro quando chega aos EUA – na hora do desembarque –, deparar-se com filas imensas à espera de permissão de entrada no país pelos oficiais de imigração. É uma tortura, após passar horas sentado em uma poltrona, ter que aguardar a sua vez. Mas, ao que tudo indica, o problema poderá ser resolvido.

Acontece que o governo brasileiro anunciou na segunda-feira, 7, que fechou um acordo para a entrada do país através do programa “Global Entry”. O que isso representa? Fica mais fácil o acesso aos EUA porque esse processo permite que o viajante tenha a sua entrada autorizada com rapidez.

Você coloca o seu passaporte em um totem de autoatendimento da “Global Entry” e, em poucos minutos recebe a ordem de entrada, sem a necessidade de entrevista com o oficial de imigração.

É prático: o viajante insere o passaporte no totem, tem a impressão digital escaneada e preenche a declaração alfandegária. Em seguida, o totem emite um recibo e direciona a pessoa diretamente para o local de retirada de bagagem e saída do aeroporto. O governo dos EUA ainda destaca que mesmo assim, pode haver controle aleatório.

Evidente que para isso são necessários os seguintes procedimentos: o viajante deve ser aprovado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos EUA, após pagar taxa de inscrição — US$ 100 — e cumprir o processo de registro e avaliação, que inclui a verificação de antecedentes e entrevista pessoal. E se o sinal for verde, a conexão estará estabelecida.

Mas atenção: o processo deve ser feito pelo site oficial do governo americano (usa.gov). E uma vez aprovado, pode fazer o trâmite de ingresso em aeroportos selecionados de maneira desburocratizada, por meio de quiosques automáticos.

Visto americano

Importante lembrar que o “Global Entry” não dispensa a necessidade do visto americano. O programa apenas facilita o acesso na chegada em um dos aeroportos que contam com o programa, sem a obrigatoriedade de passar por um oficial de imigração.

A expectativa do governo brasileiro é que o trâmite simplificado para viajantes brasileiros estimule os contatos empresariais, interação cooperativa e turismo, fortalecendo as relações entre os dois países

Ainda de acordo com uma nota divulgada, a implementação do “Global Entry” para cidadãos brasileiros foi coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e contou com o envolvimento dos ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Economia, assim como da Secretaria da Receita Federal e da Polícia Federal.