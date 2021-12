Glamour e reconhecimento na premiação do ‘Mídia América Awards’

Profissionais da imprensa e mídias brasileiras nos EUA premiados no “Mídia América Awards 2021”

Foi uma noite memorável que marcou o encontro de grandes profissionais da imprensa e mídias brasileiras nos EUA durante a premiação do “Mídia América Awards 2021”. O evento aconteceu no dia 2 de dezembro, em Orlando, com transmissão ao vivo

Foi uma noite de glamour a realização da Quinta Edição do “Mídia América Awards 2021”, no dia 2 de dezembro, em Orlando, que contou com a presença de ilustres convidados – empresários, representantes imprensa e mídias brasileiras nos EUA e demais apoiadores. A premiação foi transmitida ao vivo pelo “MWM LIVE Productions” no Canal Braziltv, consolidando o sucesso do evento.

O “Mídia América” anunciou ao vivo os resultados das 21 categorias premiadas, proporcionando momentos de expectativas aos indicados. O objetivo do evento de premiação – consolidado entre os principais realizados na Flórida –, é valorizar o conhecimento, a criatividade e o planejamento dos profissionais de Mídia brasileira na América, informam os organizadores.

E durante a live de transmissão do prêmio, destaque a apresentação dos cantores, May e Lucas Castilho, que foram um show à parte. Sem dúvida, um acontecimento que marcou positivamente a carreira dos profissionais agraciados com expressivo reconhecimento.

