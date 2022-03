Com trajetória de sucesso em Orlando, Paulo Dias atua em várias frentes em ajuda aos brasileiros

Há 20 anos residindo nos EUA, o mineiro Paulo Dias não mede esforços em ajudar a Comunidade brasileira na Central Flórida. Gerente de Contas de Pessoas Jurídicas do “BB Americas Bank”, em Orlando, presta relevante serviço junto aos brasileiros

Da Redação

O avanço da Comunidade brasileira em Orlando – na Flórida –, tem sido de essencial valia, destacando-se neste contexto pessoas que se sobressaem em suas áreas de atuação, com trabalhos de ajuda humanitária. Há ainda os brasileiros que atuam em várias frentes, trabalhando ininterruptamente, não poupando tempo – valendo todos os seus esforços. Este, o caso do mineiro Paulo Henrique Alves Dias, da cidade de Mateus Leme, há 20 anos residindo nos EUA, que presta relevante serviço junto aos brasileiros da Central Flórida.

Paulo (centro) ao lado Lieutenant Colonel e do Command Sergeant Major

Gerente de Contas de Pessoas Jurídicas do “BB Americas Bank”, em Orlando – com três agências em Miami –, Paulo Dias tem ajudado brasileiros a abrirem contas, desde que apresentem o passaporte, facilitando a vida destes cidadãos de bem. “O ‘BB Americas’ é um banco cem por cento americano, embora seja uma agência do Banco do Brasil. Todo processo de trabalho é baseado nos bancos americanos. E como gerente de contas de pessoas jurídicas, abro contas para brasileiros apenas com o passaporte. Mas, como cliente, esse brasileiro terá a operação de sua conta nos moldes dos bancos dos Estados Unidos. A movimentação do seu dinheiro é apenas em território americano”, ressalta.

Junto do Ex-Orange County sherrif, Jerry Demings, atual prefeito de Orange County

“Entendo as dificuldades dos brasileiros e procuro ajuda-los, pois são desafios diários, e não é tão simples viver fora do seu país. Estou satisfeito com o meu trabalho e hoje, por exemplo, temos em Orlando o Vice-Consulado do Brasil, e posso dizer, sem demagogia, que tenho parte nessa conquista. Trabalhei como voluntário Organizador do Consulado Itinerante em Orlando – de 2010 a 2017 –, e lutei muito para a vinda do consulado para Orlando.”

“Na ocasião, enviei e-mails para Brasília, solicitando a vinda do consulado para Orlando. Briguei muito por isso, e hoje temos o nosso consulado. Fico feliz porque sei que integro essa luta. Via o quanto era difícil para pessoas se locomoverem a Miami para resolver documentações. Orlando tem uma concentração muito grande de brasileiros e precisava do consulado”, fala com entusiasmo.

Estudou Medicina durante dois anos; trocou o Bacharelado para Inteligência

Indagado sobre a Comunidade brasileira atualmente em Orlando, qual a sua avaliação, Paulo Dias não hesitou na resposta: “Houve um avanço muito grande de nossa comunidade. Estamos, agora, na terceira leva de famílias brasileiras, que reivindicam condições melhores. Famílias que se impõem e que buscam alternativas mais aproveitáveis.”

“Quando cheguei a Orlando, existiam apenas dois restaurantes brasileiros, e temos atualmente vários restaurantes, em diversificados pontos da cidade. Isso denota o quanto a nossa comunidade ganhou força. Temos padarias, salões de beleza, supermercados, lojas e tantos outros points brasileiros. Um fator preponderante para nós, brasileiros”, ressalta.

Uma carreira pontuada por experiências em várias frentes de ocupação nos EUA

Paulo Dias também marcou presença na “Câmera de Comércio Brasileira” em Orlando. Disse que foi um divisor de águas, integrada por um Conselho Empresarial que trouxe credibilidade para negócios comandados por brasileiros. “Empresas bem-sucedidas integram a ‘Câmara de Comércio’ e consolidam negócios importantes através do networking. Antes, o brasileiro era mal visto, diziam que passava a perna nas pessoas. Com a ‘Câmara’, essa imagem negativa mudou”, fala.

Paulo Dias destacou ainda o trabalho do “LIDE – Business Leader’s Group USA/Florida” –, que reúne empresas e empresários de sucesso na Flórida, e que conquistou credibilidade no mercado empresarial dos EUA. “É um grupo mais elitizado, integrado por experientes investidores que prezam pelo sucesso do empresário do Brasil em busca de oportunidades nos EUA”.

Outros encargos

Diretor da “Government Affairs – Hope & Justice Foundation (Human Trafficking)”, presidida pela CEO Dra. Anna Alves-Lázaro, Paulo tem acompanhado de perto casos de violência doméstica e tráfico de mulheres e crianças nos EUA. Ele também é Army Reserve Patente de Cabo há dois anos, e este ano será nomeado sargento reserva do Exército americano. É Bacharelado de Estudos da Inteligência pela “Faculdade American Military University”. “Sirvo o Exército uma vez por mês, e como reserva eu não preciso morar na área de base”, informa.

Paulo Dias, brasileiro de sucesso, foi vice-presidente do “Latin American Citizen committee of Orange County Sheriff” por dois anos; fundador da “Primeira Food Bank Brasileiro de Orlando” – com parceria da “Second Harvest Food Bank” em 2012, com doações de sexta básica na “Igreja Assembleia de Deus”, Pastor Edson; foi diretor da “People Who Make Difference”; cursou Medicina durante 2 anos na “Professional Academy of Health”; atuou no “Rotary Club” de Lake Buena Vista e US Coast Guard Auxiliary.