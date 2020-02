Edição de fevereiro/2020 – p. 28

Gastronomia em Porto – Portugal

Francesinha

Esse é o prato símbolo de Porto, portanto, todos que visitam essa querem provar a tão famosa Francesinha. Esse prato clássico tem origem nos anos 1950/60 no norte de Portugal e inspirado no prato francês chamado Croque Monsieur, porém foi adaptado ao paladar português. A Francesinha é um sanduíche em camadas, que pode ser de linguiça, rosbife ou carne de porco, com presunto (em Portugal chamado de fiambre), ovo, queijo derretido e, o que se considera a alma do prato, um molho de tomate picante feito com cerveja. Além disso, a Francesinha normalmente vem acompanhada de uma porção de batata-frita. Um lugar bem típico para se comer a Francesinha em Porto é a Cervejaria Brasão Coliseu, que possui uma atmosfera de taberna, com muitos elementos em madeira e ótimas cervejas para acompanhar a Francesinha.

Informações úteis Cervejaria Brasão Coliseu Horário: Domingo a quinta-feira de 12:00 as 15:30 e 19:00 as 23:30 / sexta-feira e sábado de sexta-feira de 12:00 às 15:00 e 19:00 às 01:30 Endereço: R. de Passos Manuel 205, Porto

Alheira

É uma linguiça cujos principais ingredientes são carne de aves, pão, azeite, banha, alho e colorau. Sua origem remonta ao final do século XV, e está associado aos judeus que viviam no norte de Portugal. A história conta que como os judeus não consomem carne de porco, criaram uma linguiça de aves que se parecesse a uma linguiça de porco para poder se integrar a sociedade católica, e consequentemente, não serem identificados pela inquisição. Atualmente, encontramos alheiras também feitas de carne de porco. Frequentemente são servidas com arroz, batata-frita e verduras cozidas. O restaurante Adega Vila Meã serve alheiras como entrada, caso você queira provar mais pratos típicos, como Rojões, que são pedaços de carne de porco sem osso, que ficam marinando de um dia para o outro numa mistura de vinho verde, alho, sal, pimenta, louro e colorau, simplesmente deliciosos!

Informações úteis Adega Vila Meã Horário: Terça-feira a domingo de 12:00 às 15:30 e 19:30 às 22:00 Endereço: Rua dos Caldeireiros 62, Porto

Obviamente existem diversos pratos incríveis em Porto, como pratos elaborados com polvo, como o “Filé de polvo com arroz do mesmo”, muito famoso na cidade de Matosinhos, que fica ao lado de Porto, e é considerada uma das melhores cidades para comer pratos de pescado na região de Porto. Deixo como recomendação o Restaurante Mar na Brasa (Av. Serpa Pinto, Matosinhos).

E, é claro, não podemos deixar de falar dos doces. As confeitarias de Porto são um espetáculo à parte. Repletas de doces, bolos, tortas, fica difícil comer um só. Não deixem de provar quindim, bola de Berlim, pão de ló (não é nada parecido com o que conhecemos por pão de ló, e, é claro. os onipresentes pastéis de nata… Mas esses merecem um capítulo à parte, quando falarmos de Lisboa.