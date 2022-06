Gasolina fica mais barata na Flórida: preço médio por galão pode chegar a US$ 4,50

Após semanas de correria nos postos de gasolina a procura do melhor preço, motoristas na Flórida comemoram

A queda de preço da gasolina na Flórida ocorreu depois que o preço do petróleo nos EUA caiu 9% na semana passada – galão pode chegar a US$ 4,50. Os motoristas da Flórida estão aliviados depois de semanas de sufoco

Da Redação – Para o alívio de motoristas, alarmados nas últimas semanas quando chegavam aos postos de combustíveis, os preços do gasolina caíram na Flórida e atingiram uma média de US$ 4,82 por galão no domingo. Uma economia de 7 centavos por galão, depois de atingir uma alta histórica de US$ 4,89 por galão. Além disso, o preço médio nacional do sem chumbo normal está abaixo de US$ 5 o galão.

A queda de preço ocorreu depois que o preço do petróleo nos EUA caiu 9% na semana passada. “Os motoristas da Flórida estão finalmente descansando depois de várias semanas de aumento dos preços da gasolina”, disse o porta-voz da “AAA”, Mark Jenkins. “Se essa tendência de queda se mantiver, as quedas no preço da gasolina podem chegar a US$ 4,50 por galão”.

No entanto, Jenkins alertou que o mercado de combustíveis permanece extremamente instável e as coisas podem mudar muito rapidamente. “Parece menos provável que a média do estado ultrapasse US$ 5 o galão, mas a temporada de direção é jovem”, disse ele.

Maneiras de economizar na gasolina

Combine tarefas para limitar o tempo de condução; abasteça com os melhores preços de gás em sua comunidade; Considere pagar em dinheiro. Alguns varejistas cobram extra por galão para clientes que pagam com cartão de crédito; Remova o excesso de peso em seu veículo; Dirija de forma conservadora. Aceleração e velocidade agressivas reduzem a economia de combustível.