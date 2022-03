Galvão Bueno anuncia saída da rede Globo após a Copa do Mundo

Após 41 anos de casa, Galvão Bueno deixará a Rede Globo após a Copa do Mundo do Catar, em dezembro. O locutor comunicou que apesar de deixar a casa, não pensa em aposentadoria, ele sai com as portas abertas para fazer possíveis trabalhos pontuais na emissora.

“Globo é minha casa. Então, a nossa conversa nesse momento é: o que irá acontecer, como deixaremos as portas abertas e que porta será utilizada depois do dia 18 de dezembro. É impossível você dizer no mundo ‘não, nunca mais’. A vida me ensinou isso. Mas neste momento eu diria, narração em TV aberta, não mais.”, disse o locutor.

Galvão Bueno deve se dedicar a partir do ano que vem a projetos em canais de TV fechada, publicidade, e na sua presença nas redes sociais.

Renato Ribeiro, diretor de esportes da Globo, disse em nota: “Galvão é um gênio da comunicação, que reinventou a função de um narrador nas transmissões esportivas. Haverá para sempre na história da TV brasileira o antes e o depois de Galvão. Juntos, estamos preparando uma despedida à altura da história dele na Copa do Catar. Será inesquecível para Galvão e para o público”.