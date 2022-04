Uma das mais importantes cantoras do Brasil, Ivete Sangalo volta a Orlando para supershow de 50 anos

Os fãs que se preparem para a volta a Orlando da estrela da música brasileira, Ivete Sangalo, que irá celebrar os 50 anos de vida com supershow, “Ivete 50 anos: a maior Festa do Universo”, dia 17 de julho, no “Universal Studios Florida”. A cantora é a grande atração da “Florida Cup Fan Fest 2022”

Da Redação

Ela está de volta a Orlando para alavancar a alegria dos torcedores na edição da “Florida Cup Fan Fest 2022”, que acontecerá no dia 17 de julho, no “Music Plaza Stage”, no “Universal Studios Florida”. Ivete Sangalo, o furacão baiano é a grande atração do evento, que terá como tema, “Ivete 50 anos: a maior Festa do Universo”, em show especial, comemorando o aniversário de 50 anos da cantora – completados no fim de maio. Na oportunidade, músicas do álbum “Onda Boa”, da série documental na HBO Max.

Para a “Florida Cup” – plataforma internacional que une esporte, música e entretenimento – e o complexo de parques e hotéis Universal Orlando Resort, o retorno de Ivete Sangalo é um presente para o seu público na Flórida. Em 2020, quando se apresentou em Orlando para um público de 18 mil pessoas, ela agitou o estádio e foi homenageada com o “Ivete Day” pela Prefeitura da cidade de Orlando.

Ivete Sangalo com fãs que a prestigiaram no show realizado em Orlando em 2020

“Não tenho palavras para expressar a minha felicidade em voltar à ‘Florida Cup’, ainda mais depois desses últimos dois anos tão difíceis para todo mundo. Será minha terceira vez no evento e, com certeza, espero uma volta cheia de emoção, alegria e boas lembranças. Não vejo a hora de fazer um show maravilhoso para todos os fãs”, disse Sangalo.

Um carreira bem sucedida de 28 anos, se consolidando como uma das cantoras mais queridas do Brasil – trajetória com mais de 300 canções “Veveta” como é chamada pelos amigos, vendeu mais de 18 milhões de cópias, e recebeu cerca de 150 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o “Grammy Latino” e “Shorty Awards” – realiza uma média de 10 shows por mês.

Para o CEO da “Florida Cup”, Ricardo Villar, “A terceira participação de Ivete Sangalo no nosso evento se justifica não só pela identificação dela com a ‘Florida Cup’ e com a cidade de Orlando, mas também pelo sucesso absoluto dos anos anteriores. Temos muito orgulho de oferecer entretenimento de qualidade para toda a família, que sempre busca experiências incríveis no ‘Universal Orlando Resort.”

Retomada de jogos

No dia 21 de julho, acontece o “Florida Cup Legends”, com a presença de ex-jogadores e grandes estrelas do futebol mundial, além de outras celebridades brasileiras e internacionais. Os ídolos se enfrentarão em uma arena 5v5 montada dentro do “Universal Studios Florida.”

Dois grandes rivais da “Premier League inglesa”, “Arsenal” e “Chelsea”, se enfrentarão no dia 23 de julho em Orlando, no “Camping World Stadium”, para a disputa do tradicional troféu da “Florida Cup”. A partida marcará o encontro de jogadores recém-convocados à Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo do Qatar (o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, pelo Arsenal, e o zagueiro Thiago Silva, pelo Chelsea).

O clássico londrino será o jogo final na semana do novo ‘FC Series’, evento que marca a expansão nacional da Florida Cup nos Estados Unidos. Em 2022, o FC Series terá a turnê “Clash of Nations” por mais duas cidades americanas, com partidas que vão entreter o público, nos dias que antecedem o grande duelo londrino.

O “Arsenal” enfrentará o “Orlando City SC”, equipe dos brasileiros Alexandre Pato e Júnior Urso, no “Exploria Stadium”, no dia 20 de julho. Nos próximos dias, mais duas cidades-sede e dois confrontos internacionais serão anunciados pela organização do evento.

Apontado como expressivo acontecimento internacional esportivo anual da Flórida Central, a “Florida Cup” é uma plataforma global que combina esportes, música e entretenimento. Em 2020, a participação ao vivo do evento chegou a ultrapassar 40.000 pessoas, com uma audiência de TV internacional atingindo mais de 5 milhões de telespectadores únicos. Nas redes sociais, o conteúdo postado nas páginas oficiais do evento e compartilhado em todo o mundo atingiu mais de 100 milhões de pessoas.

Serviço

Para obter mais informações sobre a “Florida Cup”, visite FloridaCup.com ou siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram.

Pacotes de férias com ingressos para os jogos, acomodações em um dos hotéis do Universal Orlando Resort e a entrada nos parques temáticos serão colocados à venda em breve.

Os detalhes adicionais do evento e pacotes de viagens serão anunciados no www.fcseries.com. Acesse o site para receber atualizações em tempo real, ou siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram.